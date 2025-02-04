Ще один банк збанкрутів: кому дістались активи та зобов'язання

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підписав договір про передачу частини активів і зобов'язань АТ "Комерційний інвестиційний банк" (Комінвестбанк), який визнано неплатоспроможним. Приймаючим банком став АТ "Асвіо Банк".

Асвіо Банк отримав активи Комінвестбану

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення пресслужби Фонду гарантування. Зазначають, що згідно з підписаною угодою, частина активів і зобов'язань Комінвестбанку буде передана Асвіо Банку.

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Це рішення ухвалене в межах процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку та спрямоване на забезпечення стабільності фінансової системи.

Зауважте. Фонд гарантування вкладів зазначає, що передача активів і зобов'язань дозволить зменшити навантаження на систему гарантування вкладів та забезпечить подальше обслуговування клієнтів банку.

За активи боролись 5 інвесторів

Асвіо Банк запропонував найменш витратний спосіб виведення установи з ринку – відчуження частини активів і зобов'язань із подальшою ліквідацією. Загалом участь у конкурсі брали 5 інвесторів.

Структура угоди передбачає передачу активів на суму 303,7 мільйонів гривень, які включають кредити, цінні папери, нерухомість та основні засоби,

– уточнила заступниця директора департаменту інспекційного моніторингу діяльності банків ФГВФО Вікторія Степанець.

Зауважте. Зобов'язання Комінвестбану складають 265,9 мільйонів гривень коштів фізичних осіб та ФОПів, а також 37,8 мільйонів гривень зобов'язань перед кредиторами четвертої-шостої та частини сьомої черги.

Що це означає для клієнтів Комінвестбану

Вкладники та кредитори стають клієнтами банку Асвіо на тих самих умовах, які були в неплатоспроможного банку – їхні кошти стають доступними відразу після угоди. Активи передаються за справедливою вартістю станом на дату запровадження тимчасової адміністрації.

Під час тимчасової адміністрації Фонд виплатив вкладникам 215,1 мільйонів гривень гарантованого відшкодування. Загальна сума гарантованого відшкодування вкладникам Комінвестбанку становить 477,6 мільйонів гривень.

Процедура ліквідації Комінвестбанку розпочнеться після завершення тимчасової адміністрації 5 лютого 2025 року,

– пояснили у Фонді

Комінвестбанк визнано неплатоспроможним

Раніше Комінвестбанк визнали неплатоспроможним, і відповідно до законодавства Фонд гарантування вкладів розпочав процедуру його ліквідації. Передача активів – один з етапів цього процесу, що дозволяє зберегти фінансову стабільність та права вкладників.

Інформацію про подальші кроки в межах процедури ліквідації будуть оприлюднювати відповідно до регламенту Фонду гарантування вкладів.