Мережа "Аврора" планує розширюватися на ринок Молдови і Балкан

Компанія "Аврора" має намір розширюватися на нові ринки та розвивати діджитал-бізнес в Україні. Наступного року мережа планує вийти на ринок Молдови, який є перспективним через менший обсяг та конкуренцію.

Розширення на нові ринки

У 2025 році мережа мультимаркетів "Аврора" планує вийти на ринок Молдови, про що повідомив співзасновник і СЕО компанії Тарас Панасенко.

Читайте також Яка зарплата буде у фахівців із супроводу ветеранів

Він зазначив, що Молдова є органічним і перспективним ринком з низькою конкуренцією та простою регуляцією. У 2026 році компанія почне вихід на ринки Балканських країн.

Паралельно "Аврора" розвиватиме мережу в Україні та Румунії, де вже має понад 1 500 магазинів, з яких 25 у Румунії та понад 1 480 в Україні. До 2026 року мережа планує розширити кількість магазинів в Україні до 2 500.

Перший магазин мережі "Аврора" відкрився у Полтаві у 2011 році. Через повномасштабну російську агресію компанія втратила понад 200 магазинів. Зараз нові магазини відкриваються в середньому кожні 14 годин.

У січні-березні 2024 року виручка "Аврори" зросла на 55,2%, до 8 мільярдів гривень, порівняно з 5,2 мільярдів гривень за аналогічний період минулого року.

Прибуток компанії за перший квартал 2024 року збільшився на 11,1%, до 1 мільярд гривень, порівняно з 907,5 мільйона гривень у 2023 році.