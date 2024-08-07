Розширення на нові ринки
У 2025 році мережа мультимаркетів "Аврора" планує вийти на ринок Молдови, про що повідомив співзасновник і СЕО компанії Тарас Панасенко.
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Він зазначив, що Молдова є органічним і перспективним ринком з низькою конкуренцією та простою регуляцією. У 2026 році компанія почне вихід на ринки Балканських країн.
Паралельно "Аврора" розвиватиме мережу в Україні та Румунії, де вже має понад 1 500 магазинів, з яких 25 у Румунії та понад 1 480 в Україні. До 2026 року мережа планує розширити кількість магазинів в Україні до 2 500.
У січні-березні 2024 року виручка "Аврори" зросла на 55,2%, до 8 мільярдів гривень, порівняно з 5,2 мільярдів гривень за аналогічний період минулого року.