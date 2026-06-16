Компанія Binance може незабаром покинути ЄС: ЗМІ назвали дату

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance може вже за кілька тижнів втратити дозвіл на надання послуг клієнтам у Європейському Союзі. Річ у тім, що її заявку на отримання ліцензії, ймовірно, буде відхилено.

Що відомо про новини щодо компанії Binance

Про це агентству Reuters повідомили два джерела, які знайомі з ситуацією.

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Згідно з новими правилами ЄС, криптовалютні компанії повинні до кінця червня отримати ліцензію. Тільки тоді вони зможуть й надалі працювати на території блоку.

Як повідомило джерело, заявку Binance, яка подана до грецького регулятора фінансових ринків, планують відхилити. Без ліцензії компанія не зможе продовжити діяльність у ЄС вже з початку липня.

Речник Binance заявив, що компанія активно працювала над отриманням ліцензії MiCA. Також протягом останніх 18 місяців криптокомпанія конструктивно співпрацювала з регуляторами, зокрема в рамках комплексного процесу подання заявки до HCMC.

У Binance вважають, що виконали всі необхідні вимоги для отримання дозволу відповідно до MiCA.

За словами представника компанії, їй відомо, що HCMC завершила розгляд заявки та визнала її такою, що відповідає вимогам регулювання.

Співвиконавчий директор Binance Річард Тенг ще в лютому заявляв, що перевагами Греції як потенційного регуляторного центру компанії в Європі є її ринок праці та високий рівень безпеки, що робить країну привабливішою за більші фінансові центри.

Що відомо про компанію Binance

Нагадаємо, що засновника Binance Чанпена Чжао звинуватили у сприянні фінансуванню терористичних угруповань, зокрема ХАМАС. через його криптовалютну біржу. У звинуваченні йшлося, що Binance забезпечила терористам та іншим злочинцям можливість безкарно вносити та перетасовувати величезні суми на біржі.

Ще у 2025 році президент США Дональд Трамп оголосив про помилування Чанпена Чжао. Помилування також отримали кілька інших криптопідприємців.