Розробник застосунку для жіночого здоров'я Flo ліквідовує бізнес у Білорусі

Розробник застосунку для жіночого здоров'я Flo перебуває у процесі ліквідації білоруської юридичної особи. Рішення про закриття представництва було ухвалене наприкінці вересня, хоча чутки про це ширилися ще навесні 2022 року.

У березні, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у ТОВ "Фло Хелс Бел" змінився власник – всі акції підрозділу перейшли від американської Flo Health Inc до фізичної особи. Водночас, у самій компанії інформацію про вихід з Білорусі жодним чином не коментували.

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Компанії не хочуть мати справ зі спільниками країни-агресорки

Навесні цього року білоруське видання dev писало, що співробітників Flo у країні попросили розв'язати питання власної релокації з граничним терміном до 14 березня. При цьому тим, хто продовжував залишатись у Білорусі, компанія відключила доступ до корпоративних ресурсів.

Зауважимо, що на сайті Flo вже давно немає згадок про офіс у Мінську, а також не публікуються вакансії з пропозиціями роботи у Білорусі. Разом з тим, компанія протягом останніх кількох місяців активно розширює команду у сусідній Литві. За червень – вересень поточного року штат литовського офісу зріс вдвічі, до 245 осіб.

Що відомо про Flo Health Компанія з білоруським корінням, що займається популярним застосунком у сегменті жіночого здоров'я. Штаб-квартира розташовується у Лондоні, а представництва є також у Нідерландах та США. Водночас, у Вільнюсі розміщується офіс розробки Flo.

Додамо, що станом на кінець 2021 року компанія налічувала загалом 400 співробітників, близько 200 з яких тоді ще працювали в офісі розробки у Мінську. Восени минулого року Flo оцінювали у 800 мільйонів доларів, й аналітики прогнозували компанії статус єдинорога вже у найближчому майбутньому.

Примітно, що застосунок Flo три роки поспіль є найпопулярнішим у категорії Health&Fintess в AppStore. За даними компанії, в її продукту вже понад 250 мільйонів унікальних користувачів у світі.