Разработчик приложения для женского здоровья Flo ликвидирует бизнес в Беларуси

Разработчик приложения для женского здоровья Flo находится в процессе ликвидации белорусского юридического лица. Решение о закрытии представительства было принято в конце сентября, хотя слухи об этом распространялись еще весной 2022 года.

В марте, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в ООО "Фло Хелс Бел" сменился владелец – все акции подразделения перешли от американской Flo Health Inc к физическому лицу. В то же время, в самой компании информацию о выходе из Беларуси никак не комментировали.

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Компании не хотят иметь дело с сообщниками страны-агрессора

Весной этого года белорусское издание dev писало, что сотрудников Flo в стране попросили решить вопрос собственной релокации с предельным сроком до 14 марта. Тем, кто продолжал оставаться в Беларуси, компания отключила доступ к корпоративным ресурсам.

Отметим, что на сайте Flo уже давно нет упоминаний об офисе в Минске, а также не публикуются вакансии с предложениями работы в Беларуси. Вместе с тем компания за последние несколько месяцев активно расширяет команду в соседней Литве. За июнь – сентябрь текущего года штат литовского офиса вырос вдвое, до 245 человек.

Что известно о Flo Health Компания с белорусскими корнями, занимающаяся популярным приложением в сегменте женского здоровья. Штаб-квартира располагается в Лондоне, а представительства находятся также в Нидерландах и США. В то же время, в Вильнюсе размещается офис разработки Flo.

Добавим, что на конец 2021 года компания насчитывала в общей сложности 400 сотрудников, около 200 из которых тогда еще работали в офисе разработки в Минске. Осенью прошлого года Flo оценивали в 800 миллионов долларов, и аналитики прогнозировали компании статус единорога уже в ближайшем будущем.

Примечательно, что приложение Flo три года подряд является самым популярным в категории Health&Fintess в AppStore. По данным компании, у ее продукта уже более 250 миллионов уникальных пользователей в мире.