При этом, решение относительно более мелких активов, связанных со страной-агрессором, следует ожидать уже в первом квартале следующего года. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Читайте также Правительство запретило компаниям, связанным с Россией и Беларусью, участвовать в публичных закупках

Национализация российских активов в Украине

В начале октября Кабмин составил перечень компаний и имущества в Украине, принадлежащих стране-агрессору, ее резидентам или российским олигархам. Туда вошло более 900 объектов, которые наше государство намерено национализировать по особой процедуре. Нардеп Ярослав Железняк позже опубликовал этот список.

По мнению Давида Арахамии, Верховная Рада примет законодательные решения о национализации крупных российских активов уже к началу нового года.

Я думаю, что в части активов, которыми владеют государство (Россия – ред. 24 канал) и крупные олигархи, решение будет принято до нового года. А вот в отношении мелких активов, находящихся в собственности российских граждан, наверное, в первом квартале следующего года,

– предположил нардеп.

Глава фракции "Слуга народа" рассказал, что сейчас идет подготовка большого пакета законопроектов по этому вопросу, ведь в процессе национализации существуют объективные риски.

После этого, в случае обжалования наших действий, можно проиграть в международных судах. Это касается многих активов, структурирование которых было в таких юрисдикциях, как Лондон или Кипр. И мы хотели бы по этим активам иметь немного больше гарантий, чтобы не получилось так, что мы быстро все национализируем, а затем получим кучу штрафов и исков,

– объяснил политик.

Поэтому, по словам Арахамии, Украина сейчас работает над концептом законов, которые будут одинаковыми по всем юрисдикциям. То есть, при разработке законопроектов учитываются особенности законодательства, где российские активы арестованы, и где будут приняты соответствующие законы.