Компанія Heineken продала активи у Росії за "шалену" суму та порахувала потенційні збитки

Пивоварний концерн Heineken повідомив про продаж своїх активів у Росії. Ця компанія приєдналася до тренду серед міжнародних компаній на вихід з ринку агресора, який знову набирає оберти.

Відомий виробник пива продав свої активи у Росії

Новим власником 100% акцій "Heineken Росія" стала група "Арнест", яка спеціалізується на виробництві парфумерно-косметичної та господарсько-побутової продукції, інформують російські ЗМІ. Сума угоди склала всього 1 євро.

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Водночас покупець зобов'язався погасити внутрішньогрупову заборгованість перед Heineken. Йдеться про суму у розмірі 100 мільйонів євро. Проте нідерландська компанія також повідомила, що вони очікують на сумарний збиток після цієї угоди у 300 мільйонів євро. Крім того, цей документ не передбачає права зворотного викупу активів.

Майбутня продукція, яку будуть виготовляти на 7 заводах, які перейшли під контроль "Арнест", не матиме брендування Heineken. Проте юридичний процес зі зміни назви орієнтовно займе декілька місяців.

Одна російська компанія збереже ліценцію для кількох регіональних брендів. Мовляв, це потрібно для того, щоб бізнес продовжував безперервно працювати, а також це умова для схвалення угоди.

Проте представники Heineken наголосили, що компанія не буде жодним чином підтримувати вище згадані локальні бренди й отримувати будь-які фінансові надходження. Це стосується доходів, роялті чи дивідендів.