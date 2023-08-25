Известный производитель пива продал свои активы в России

Новым владельцем 100% акций "Heineken Россия" стала группа "Арнест", специализирующаяся на производстве парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции, передают российские СМИ. Сумма сделки составила всего 1 евро.

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В то же время, покупатель обязался погасить внутригрупповую задолженность перед Heineken. Речь идет о сумме в размере 100 миллионов евро. Однако нидерландская компания также сообщила, что они ожидают суммарного ущерба после этого соглашения в 300 миллионов евро. Кроме того, настоящий документ не предусматривает права обратного выкупа активов.

К теме! Будущая продукция, которую будут производить на 7 заводах, перешедших под контроль "Арнест", не будет иметь брендирование Heineken. Однако юридический процесс по изменению названия ориентировочно займет несколько месяцев.

Одна российская компания сохранит лицензию для нескольких региональных брендов. Мол, это нужно для того, чтобы бизнес продолжал работать непрерывно, а также это условие для одобрения сделки.

Однако представители Heineken подчеркнули, что компания не будет никоим образом поддерживать вышеупомянутые локальные бренды и получать какие-либо финансовые поступления. Это касается доходов, роялти или дивидендов.