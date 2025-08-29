Американський виробник мікросхем Intel отримав 5,7 мільярда від уряду США. Ці кошти стали частиною угоди з Білим домом про викуп 10% акцій компанії.

Куди підуть отримані гроші?

Інвестицію від уряду підтвердив фінансовий директор Intel Девід Зінсер під час конференції для інвесторів, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.

Дивіться також Intel відзначає 50-річчя культового процесора 8080, який здійснив революцію в обчисленнях

Він натякнув, що компанія планує залучати зовнішні інвестиції для розвитку свого foundry-підрозділу, який спеціалізується на виробництві мікросхем для інших компаній.

Зауважимо, що фінансові показники Intel за підсумками ІІ кварталу 2025 року виявилися кращими, ніж очікувалося.

Однак занепокоєння інвесторів щодо майбутнього foundry-підрозділу призвели до падіння акцій компанії на 8%.

Ймовірно, з’являться можливості для зовнішніх інвесторів у foundry, і це, швидше за все, буде нашим другим шансом залучити кошти для фінансування зростання цього напряму,

– наголосив Зінсер.

Разом з тим прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт зазначила, що угода з Intel щодо викупу акцій ще перебуває на узгодженні у Міністерстві торгівлі.

Ще залишаються дрібні деталі для узгодження, процес триває. Це все ще предмет обговорень,

– заявила Левітт.

Варто знати! Раніше Intel у корпоративному звіті попередила, що угода з адміністрацією Трампа може викликати "негативні реакції" інвесторів, співробітників, постачальників та клієнтів. Компанія передбачає ймовірне зростання тиску з боку громадськості або політиків, а також можливі судові позови.

Інвестиції США в Intel: що відомо?