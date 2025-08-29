Угода з адміністрацією Трампа вже принесла Intel 5,7 мільярда доларів
- Intel отримала 5,7 мільярда доларів від уряду США в рамках угоди про викуп частки акцій, яка ще перебуває на узгодженні у Міністерстві торгівлі.
Інвестиції плануються для розвитку foundry-підрозділу, проте акції компанії впали на 8% через занепокоєння інвесторів.
Американський виробник мікросхем Intel отримав 5,7 мільярда від уряду США. Ці кошти стали частиною угоди з Білим домом про викуп 10% акцій компанії.
Куди підуть отримані гроші?
Інвестицію від уряду підтвердив фінансовий директор Intel Девід Зінсер під час конференції для інвесторів, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.
Дивіться також Intel відзначає 50-річчя культового процесора 8080, який здійснив революцію в обчисленнях
Він натякнув, що компанія планує залучати зовнішні інвестиції для розвитку свого foundry-підрозділу, який спеціалізується на виробництві мікросхем для інших компаній.
- Зауважимо, що фінансові показники Intel за підсумками ІІ кварталу 2025 року виявилися кращими, ніж очікувалося.
- Однак занепокоєння інвесторів щодо майбутнього foundry-підрозділу призвели до падіння акцій компанії на 8%.
Ймовірно, з’являться можливості для зовнішніх інвесторів у foundry, і це, швидше за все, буде нашим другим шансом залучити кошти для фінансування зростання цього напряму,
– наголосив Зінсер.
Разом з тим прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт зазначила, що угода з Intel щодо викупу акцій ще перебуває на узгодженні у Міністерстві торгівлі.
Ще залишаються дрібні деталі для узгодження, процес триває. Це все ще предмет обговорень,
– заявила Левітт.
Варто знати! Раніше Intel у корпоративному звіті попередила, що угода з адміністрацією Трампа може викликати "негативні реакції" інвесторів, співробітників, постачальників та клієнтів. Компанія передбачає ймовірне зростання тиску з боку громадськості або політиків, а також можливі судові позови.
Інвестиції США в Intel: що відомо?
- Останніми роками Intel переживає труднощі. У 2024-му уряд США навіть виділив гроші компанії на розвиток. Міністерство торгівлі спрямувало 7,86 мільярда доларів на інвестиції у виробництво в Аризоні, Нью-Мексико, Огайо та Орегоні,
- Цього ж року Вашингтон розглянув можливість придбання частки виробника чіпів. У такий спосіб уряд вирішив не лише врятувати Intel від краху, але й розвивати виробництво мікросхем у США.
- У понеділок, 25 серпня, стало відомо, що США придбають близько 10% акцій Intel за 8,9 мільярда доларів.. Президент Дональд Трамп назвав угоду"чудовою". За нею компанія також має отримати приблизно 10 мільярдів доларів на розширення чи будівництво нових потужностей.