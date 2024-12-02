Гігантська субсидія

Міністерство торгівлі США виділило 7,86 мільярда доларів для Intel. Американський виробник процесорів повинен інвестувати їх у виробництво, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зокрема, йдеться про виробничі потужності компанії Арізоні, Нью-Мексико, Огайо та Орегоні, загальна вартість яких складає 90 мільярдів доларів.

Це означає, що американські чипи виготовляються та упаковуються американськими робітниками в США американською компанією вперше за дуже довгий час,

– заявила Джина Раймондо, міністерка торгівлі США.

Гонка набирає обертів

Як відомо, у серпні Тайвань експортував чипів на рекордні 44 мільярди доларів. Усе – через популярність та розвиток технології штучного інтелекту. Тепер світові лідери намагаються й собі урвати шматок цього пирога.

Наприклад, за 6 місяців Китай витратив на обладнання для виробництва чипів більше, аніж США, Південна Корея та Тайвань разом. Пекін сподівається нав'язати конкуренцію США та зменшити залежність від зовнішнього постачання.