Зростання індустрії не буде
Як зазначає СЕО "Львівського ІТ Кластеру" Степан Веселовський, до завершення війни немає підстав сподіватися на зростання ІТ-індустрії. Наразі бізнес ставить перед собою зовсім інше завдання, передає 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.
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Своїм завданням як бізнес-організаці, завданням інших гравців ринку і держави сьогодні бачимо якщо не стабілізацію індустрії, то щонайменше зусилля, спрямовані на уповільнення падіння – вихід на плато,
– наголосив Веселовський.
Обставин для оптимізму немає
Також він наголосив, що йдеться про сукупність негативних факторів. Зокрема, це стан економіки, динаміка ринку та рішення влади.
Скажімо, якщо війна триватиме і в 2025 році, то тут навіть експертом не треба бути, щоб зрозуміти: негативні тренди, які ми спостерігаємо за останні два роки, будуть поглиблюватися,
– додав Веселовський.
Окрім того, незрозуміло, як буде розвиватися ситуація після закінчення війни. Велика кількість фахівців можуть виїхати, і велика кількість трудових мігрантів теж зіграє свою роль.
У 2024 році експорт ІТ-послуг буде на 4 – 6% меншим, аніж минулого року.