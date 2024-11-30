Роста индустрии не будет

Как отмечает СЕО "Львовского ІТ Кластера" Степан Веселовский, до завершения войны нет оснований надеяться на рост ІТ-индустрии. Сейчас бизнес ставит перед собой совсем другую задачу, передает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Своей задачей как бизнес-организации, задачей других игроков рынка и государства сегодня видим если не стабилизацию индустрии, то по меньшей мере усилия, направленные на замедление падения – выход на плато,

– подчеркнул Веселовский.

Обстоятельств для оптимизма нет

Также он отметил, что речь идет о совокупности негативных факторов. В частности, это состояние экономики, динамика рынка и решения власти.

Скажем, если война продлится и в 2025 году, то даже экспертом не надо быть, чтобы понять: негативные тренды, которые мы наблюдаем за последние два года, будут углубляться,

– добавил Веселовский.

Кроме того, непонятно, как будет развиваться ситуация после окончания войны. Большое количество специалистов могут уехать, и большое количество трудовых мигрантов тоже сыграет свою роль.

В 2024 году экспорт ІТ-услуг будет на 4 – 6% меньше, чем в прошлом году.