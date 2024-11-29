Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на закон № 4015-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану", оприлюднений офіційним виданням Ради "Голос України".

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Коли в Україні зростуть податки

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев у своєму телеграм-каналі напередодні розповів, що закон про підвищення податків набуде чинності 29 листопада у зв'язку з "терміном публікації закону".

Таким чином, ВЗ за новою ставкою має бути утриманий лише за 2 дні листопада. Щодо ФОП, ми внесли відповідну поправку, згідно з якою зобовʼязання зі сплати ВЗ за новими ставками для них будуть діяти з 1 січня 2025 року, якщо правка наступного тижня буде підтримана ВР. Переконаний, правка буде підтримана,

– написав він.

Посадовець також анонсував, що впродовж 29 листопада оприлюднять офіційне роз'яснення стосовно цього.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про підвищення податків в Україні. Раніше документ був ухвалений Верховною Радою. Зазначається, що загальна сума підвищення податків у 2024 році становитиме близько 8 мільярдів гривень.