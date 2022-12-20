Британія зобов'язала компанію російських олігархів продати місцевого мережевого провайдера

Велика Британія зобов'язала інвестиційну компанію LetterOne продати регіонального мережевого провайдера Upp Corporation. Річ у тім, що інвесткомпанією володіють російські олігархи Міхаіл Фрідман та Пьотр Авен.

Зазначається, що нинішнє право власності на Upp Corporation становить загрозу національній безпеці Великої Британії. Про це заявив очільник британського Міністерства бізнесу, енергетики та індустріальної стратегії Грант Шаппс.

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Російська LetterOne змушена продати британського провайдера Upp Corporation

LetterOne, також відома, як L1, заявила, що розчарована рішенням британського уряду щодо необхідності продати 100% акцій Upp Corporation у визначений період та відповідно до встановленого процесу.

Раніше цього року британський уряд вже використав закон про національну безпеку та інвестиції, який набрав чинності у січні, аби аналогічно зобов'язати китайську технологічну компанію Nexperia продати не менше ніж 86% найбільшого заводу з виробництва мікрочипів Newport Wafer Fab.

Як пише видання Reuters, цей закон дозволяє владі Великої Британії перевіряти та потенційно блокувати угоди та інвестиції у чутливих секторах економіки країни. При цьому, щодо кейсу російської LetterOne, Грант Шаппс повідомив, що Upp зобов'язали провести аудит безпеки мережі перед її продажем.

Тим часом в LetterOne зауважили, що отримали схвалення британського уряду на придбання Upp у 2021 році, і тоді їхні інвестиції віталися, а тепер змушені продати провайдера через абсолютно протилежну позицію влади.

Додамо, що в Україні власники LetterOne, російські олігархи Пьотр Авен та Міхаіл Фрідман, продовжують володіти значними активами, зокрема "Альфа-Банком", який нещодавно було перейменовано на Sense Bank.