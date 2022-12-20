Зазначається, що нинішнє право власності на Upp Corporation становить загрозу національній безпеці Великої Британії. Про це заявив очільник британського Міністерства бізнесу, енергетики та індустріальної стратегії Грант Шаппс.
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Російська LetterOne змушена продати британського провайдера Upp Corporation
LetterOne, також відома, як L1, заявила, що розчарована рішенням британського уряду щодо необхідності продати 100% акцій Upp Corporation у визначений період та відповідно до встановленого процесу.
Раніше цього року британський уряд вже використав закон про національну безпеку та інвестиції, який набрав чинності у січні, аби аналогічно зобов'язати китайську технологічну компанію Nexperia продати не менше ніж 86% найбільшого заводу з виробництва мікрочипів Newport Wafer Fab.
Як пише видання Reuters, цей закон дозволяє владі Великої Британії перевіряти та потенційно блокувати угоди та інвестиції у чутливих секторах економіки країни. При цьому, щодо кейсу російської LetterOne, Грант Шаппс повідомив, що Upp зобов'язали провести аудит безпеки мережі перед її продажем.
Тим часом в LetterOne зауважили, що отримали схвалення британського уряду на придбання Upp у 2021 році, і тоді їхні інвестиції віталися, а тепер змушені продати провайдера через абсолютно протилежну позицію влади.
Додамо, що в Україні власники LetterOne, російські олігархи Пьотр Авен та Міхаіл Фрідман, продовжують володіти значними активами, зокрема "Альфа-Банком", який нещодавно було перейменовано на Sense Bank.