Бізнес батьків Кейт Міддлтон, яка на сьогодні носить титул Принцеси Уельської, зазнав краху. Компанію вже навіть встиг викупити інший підприємець.

Бізнес не вдався

Батьки Кейт Міддлтон заснували компанію Party Pieces, яка спеціалізувалася на товарах для вечірок, у 1987 році. До продажу бізнесу повідомляли про його неплатоспроможність та перехід під контроль ліцензованих експертів з питань банкрутства.

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Загалом протягом останніх років досить часто з'являлися новини про різні проблеми та виклики для Party Pieces. Новим власником компанії Party Pieces став підприємець Джеймс Сінклер.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Наразі невідомо, скільки саме він заплатив за умовами угоди. Додають, що 12 працівників з уже колишньої компанії Міддлтоні перейдуть на роботу до Teddy Tastic Bear.

На офіційному сайті про Сінклера вказано, що він є засновником та генеральним директором групи компаній Partyman, до якої входять компанії з організації дозвілля та догляду за дітьми, а також атракціони на відкритому повітрі. До його активів також належить компанія з виробництва морозива Rossi, яка працює з 1932 року.