Бизнес не удался

Родители Кейт Миддлтон основали компанию Party Pieces, которая специализировалась на товарах для вечеринок. 1987 году. До продажи бизнесу сообщали о его неплатежеспособность и переход под контроль лицензированных экспертов по вопросам банкротства.

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В целом в последние годы довольно часто появлялись новости о различных проблемах и вызовах для Party Pieces. Новым владельцем компании Party Pieces стал предприниматель Джеймс Синклер.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

Пока неизвестно, сколько именно он заплатил по условиям соглашения. Добавляют, что 12 работников из уже бывшей компании Миддлтони перейдут на работу в Teddy Tastic Bear.

На официальном сайте о Синклере говорится, что он является основателем и генеральным директором группы компаний Partyman, в которую входят компании по организации досуга и ухода за детьми, а также аттракционы на открытом воздухе. К нему активов также принадлежит компания по производству мороженого Rossi, работающая с 1932 года.