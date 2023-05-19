Усі негативні наслідки вони вже отримали, – підприємець про компанії, які досі працюють в Росії

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка міжнародних компаній покинула ринок агресора. Однак більшість компаній досі продовжують спонсорувати війну.

Проти них мають бути застосовані жорсткі санкції не лише від держави, але й від кожного свідомого українця. Таку думку 24 Каналу висловив український підприємець, засновник компанії Unicorn Nest Денис Довгополий.

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"З ними у нас зараз іде позиційна війна. Тобто всі негативні наслідки, якщо вони змогли отримати – вони вже отримали", – прокоментував Довгополий.

В компаній великі проблеми

В більшості компанії погіршився фінансовий стан, але вони продовжують працювати на Росію. Є компанії, які скорочують штат через кризу більш, ніж їхніх колег по ринку. Також у них з'явилися проблеми через обхід AML (Механізм протидії надходження незаконних грошей у фінансову систему — 24 Канал).

Коли компанії починають порушувати законодавство, вони стають в один ряд з наркомафією й іншими компаніями. Зараз сподіваємося працювати над цим,

– розповів підприємець.

Уже відкрито кілька кримінальних справ проти таких компаній в Швейцарії, Люксембурзі та Бельгії.

Наразі немає жодних ознак про те, що компанії, які залишилися працювати в Росії, збираються звідти виходити. Однак з деяких компаній інсайдери повідомляють, що Росії в них важко ідуть справи, бо попит на товари падає, фінансова ситуація людей не найкраща.

Крім того, місцеві олігархи вже поклали око на цей бізнес і почали рухатися в тому напрямку, аби витиснути глобальні компанії з їхніх заводів чи мереж.

Довгополий згадав, минулого року з Росії масово виходили компанії, рекорд був 147 компаній за тиждень, зараз цей показник – одна компанія виходить за тиждень – місяць.

Підприємець про компанії, які не вийшли з ринку Росії: дивитися відео

Бойкот проти компаній

Зараз для українців постала дилема, що робити з тими компаніями, які досі працюють на Росію, але продовжують функціонувати і в Україні.

Бізнесмен наголосив, що близько 30%, а за деякими даними 42% податків зараз іде на фінансування війни.

І тут ми повинні вибирати: чи у нас залишиться кілька тисяч людей без роботи чи загинуть декілька тисяч наших бійців і декілька тисяч пересічних громадян. Є компанії, які для мене є абсолютно токсичні – це Raiffeisen Bank, OTPBank, Auchan, Danone, "Метро" – це великі компанії, які сплачують велику кількість податків. Я за те, щоб їх утискати,

– сказав Довгополий.

Він переконаний, що не варто співпрацювати з цими компаніями і користуватися їхніми послугами.

Деякі компанії досі продовжують працювати на державу-терористку