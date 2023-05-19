Все негативные последствия они уже получили, – предприниматель о компаниях, до сих пор работающих в России

С началом полномасштабного вторжения России в Украину ряд международных компаний покинули рынок агрессора. Однако большинство компаний до сих пор продолжают спонсировать войну.

Против них должны быть применены жесткие санкции не только от государства, но и каждого сознательного украинца. Такое мнение 24 Каналу выразил украинский предприниматель, основатель компании Unicorn Nest Денис Довгополый.

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"С ними у нас сейчас идет позиционная война. То есть, все негативные последствия, если они смогли получить – они уже получили", – прокомментировал Довгополый.

У компаний большие проблемы

У большинства компании ухудшилось финансовое состояние, но они продолжают работать на Россию. Есть компании, которые сокращают штат из-за кризиса более чем их коллеги по рынку. Также у них появились проблемы из-за обхода AML (Механизм противодействия поступлению незаконных денег в финансовую систему — 24 Канал).

Когда компании начинают нарушать законодательство, они становятся в один ряд с наркомафией и другими компаниями. Сейчас надеемся работать над этим,

– рассказал предприниматель.

Уже возбуждено несколько уголовных дел против таких компаний в Швейцарии, Люксембурге и Бельгии.

Пока нет никаких признаков о том, что оставшиеся работать в России компании собираются оттуда выходить. Однако из некоторых компаний инсайдеры сообщают, что России у них тяжело обстоят дела, потому что спрос на товары падает, финансовая ситуация людей не лучшая.

Кроме того, местные олигархи уже положили глаз на этот бизнес и начали двигаться в том направлении, чтобы вытеснить глобальные компании из их заводов или сетей.

Долгополый вспомнил, что в прошлом году из России массово выходили компании, рекорд был 147 компаний в неделю, сейчас этот показатель – одна компания выходит через неделю – месяц.

Предприниматель о компаниях, не вышедших с рынка России: смотреть видео

Бойкот против компаний

Сейчас для украинцев возникла дилемма, что делать с теми компаниями, которые работают на Россию, но продолжают функционировать и в Украине.

Бизнесмен подчеркнул, что около 30%, а по некоторым данным, 42% налогов сейчас идет на финансирование войны.

И здесь мы должны выбирать: останется ли у нас несколько тысяч людей без работы или погибнут несколько тысяч наших бойцов и несколько тысяч рядовых граждан. Есть компании, которые для меня абсолютно токсичны – это Raiffeisen Bank, OTPBank, Auchan, Danone, "Метро" – это крупные компании, уплачивающие большое количество налогов. Я за то, чтобы их притеснять,

– сказал Долгополый.

Он убежден, что не следует сотрудничать с этими компаниями и пользоваться их услугами.

Некоторые компании до сих пор продолжают работать на государство-террористку