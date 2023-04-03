"Принцип Меркель" держит бизнес в заложниках

С экономической точки зрения, рынок России достаточно невелик. Особенно в сравнении с рынками США или Китая. Так что цепляться за него западному бизнесу бессмысленно.

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Проблема в другом. Долгое время Россия более чем успешно использовала стереотип, что если страны успешно торгуют и инвестируют в экономики друг друга, они не будут воевать. Некий "принцип Меркель", благодаря которому Россия сегодня фактически взяла иностранный частный бизнес в заложники.

Пользуясь недальновидной позицией европейских политиков, Кремль поощрял Запад инвестировать миллиарды в "демократическую" Россию. После 24 февраля 2022 года поставил барьер на выход западного бизнеса из "российской империи". Практически покинуть русский рынок можно только оставив все активы и списав вложенные инвестиции. Многие бизнесы уже вышли оттуда с большими потерями.

В то же время, не все хотят ли могут себе такое позволить. Например, Leroy Merlin (Франция), Raiffeisen Bank (Австрия) и подобные международные бизнесы, находясь в заложниках, вынуждены выполнять требования засевших в Кремле террористов. Но это пол беды, ведь их работа финансирует ведение войны Владимиром Путиным и пробивает воронку в западных санкциях против России.

Хотя ситуацию достаточно просто исправить:

первый шаг – признать проблему. Частный бизнес развитых стран оказался в заложниках у террористической группировки "Россия";

– признать проблему. Частный бизнес развитых стран оказался в заложниках у террористической группировки "Россия"; второй шаг – подставить плечо. Наши западные партнеры немного кривят душой, когда говорят, что на спасение бизнеса денег у государств ЕС нет. В критической ситуации одна небольшая Швейцария смогла влить 50 миллиардов франков для решения финансовых проблем Credit Suisse и 100 миллиардов для решения вопросов UBS в течение дня.

Правительства стран Запада должны взять на себя ответственность

Итак, для решения кризисных вопросов ресурсы есть. Дело за малым – признать, что западный бизнес в России находится в кризисной ситуации и взять на себя часть ответственности за происходящее. Ведь правительства той же Франции, Германии или Австрии стимулировали частные компании своих стран инвестировать в Россию. Возможно, даже давали какие-либо гарантии.

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Соответственно, будет логично выглядеть следующий шаг – формирование госпрограм или кредитных линий правительств стран ЕС для компенсации убытков частного бизнеса из-за выхода из российского рынка. Это позволит им избежать кризиса ликвидности, связанного с брошенными активами.

Параллельно западный бизнес при поддержке своих правительств должен объединиться для подачи исков в международные суды относительно компенсаций за рейдерские действия правительства России и российских олигархов, которые по поручению Кремля занимались рэкетом в отношении европейских, американских или азиатских компаний. К тем же Олегу Дерипаске или Владимиру Потанину.

Прецедент есть. В июле 2014 года Европейский суд по правам человека в Страсбурге присудил бывшим акционерам компании ЮКОС 1,86 миллиарда евро в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной еще в 2011 году. Прикрывшись решением Конституционного суда, Россия по иску пока не заплатила, но в этом случае ключевое слово "пока".

Да, обеспечение принятия таких решений требует нескольких лет кропотливой юридической работы. Однако воронка в западных санкциях будет закрыта. После победы Украины этот ущерб будет возмещаться благодаря активам России и олигархов-агентов, работающих на Москву. Ведь весь западный мир вместе с Украиной работает на поражение России в развязанной захватнической войне.