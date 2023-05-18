Согласно данным российских СМИ, европейские компании сотрудничают с российскими подрядчиками, которым удалось избежать санкций. Речь идет о бизнесах с, по меньшей мере, 10 стран Европы.

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Бизнес на крови украинцев

В общем, российские фирмы, таким образом, имеют возможность поставлять армии агрессора микросхемы для ракет, с помощью которых уже более года терроризируют украинцев. Также в этот перечень входят следующие товары:

Гильзы;

Бронежилеты;

Двигатели для боевых кораблей;

Обувь для русских оккупантов.

Важно! В число стран, где бизнесмены, несмотря на полномасштабную войну против Украины, готовы торговать с Россией, входят Германия, Франция, Польша, Литва, Эстония, Швейцария, Венгрия, Австрия, Италия и Словакия.

Какие компании помогают российской армии

Немецкая фирма Vansped Logistics, от имени гиганта рынка Reißaus & Baumberg Maschinenbau GmbH, уже после начала полномасштабной агрессии против Украины передала разработчику станков для ракет "Стан", входящему в подсанкционный "Ростех", технологическое оборудование для литейного производства.

Эти поставки играют критически важную роль для Украины, поскольку "Стан" активно сотрудничает с рядом оборонных предприятий России. В частности, речь идет о производителях танков, носителях ракет, подводных лодках.

Немцы не забывают об удобной обуви для российских захватчиков. Дело в том, что производственные мощности компании "Донобувь" используют высококачественное немецкое оборудование".

Также российский производитель обуви импортирует из Германии клей для обуви (Jakob KECK Chemie GmbH) и кожу (Salamander SPS GmbH & Co. KG). В то время как подошву россияне покупают у итальянской компании Tacchificio Campliglionese. Все вышеупомянутые фирмы после февраля 2022 года не разорвали свои торговые отношения с Россией.

Российская обувная компания также работает с рядом поставщиков из Европы. Большинство из них из Италии. Вот перечень:

Suolificio Morrovallese (подошвы);

(подошвы); Formificio Milanese Team (пластиковые колодки);

(пластиковые колодки); Hawai Italia и Sammi Export (заклепки);

(заклепки); Cunial Components (стельки для обуви);

(стельки для обуви); Conceria Cervinia ( 1,3 тонны кожи для обуви);

1,3 тонны кожи для обуви); Немецкая компания Jakob KECK Chemie GmbH (растворители);

(растворители); Также россияне покупают товары у словацких фирм Export-Import да MONETA SK spol.

Любопытно! На сегодняшний день в России продолжают работать более 1200 крупных международных бизнесов. Более того, существенная часть из них параллельно функционирует в Украине. О самых известных компаниях – читайте по ссылке.

Итальянская компания Minelli Carmello помогает снабжать российскую армию бронежилетами, ведь продает фрезу для их производства. Наверное, так оккупантам будет удобнее убивать и пытать украинцев.

Фирма из Франции продает России переключатели, использующиеся в микросхемах бортовых систем управления ракет. Речь идет о Radiall SA Еще одна французская компания уже после февраля 2022 года позаботилась о том, чтобы российская вооруженная фирма "Курганприбор" получила необходимые технические изделия. Здесь можно "поблагодарить" Marchante.

Добавляют, что "Курганприбор" отвечает за производство сухопутной и морской артиллерии, ракетных систем залпового огня (РСЗО), зенитно-ракетных комплексов и т.д.

В то же время компания из Эстонии. Marker Nordic Ou снабжает россиянам волоконно-оптические жгуты, промышленный клей и т.д. В то время как электронное оборудование для российского оборонного подрядчика "Модуль" обеспечивает фирма из Швейцарии. E-tec Interconnect AG.

"Коломенский завод", поставляющий российскому Министерству обороны дизельные двигатели для военных кораблей, также сотрудничает с несколькими европейскими поставщиками.

Винтовые пружины завод получает от германской компании Heinrich Eibach GmbH ;

; Предохранительные клапаны предоставляет HOERBIGER Wien GmbH из Австрии;

из Австрии; Части двигателей типа Д49 покупают у Piston Ring Manufacturer Prima из Польши.

Венгерская фирма Aluminiumarugyar Zrt экспортирует в Россию емкости для газа.