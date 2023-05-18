Несмотря на санкции и безумные репутационные риски, многие международные компании остаются на российском рынке. По мнению этих бизнесов, военные преступления россиян и военная агрессия России против Украины не имеют никакого значения.

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Сколько компаний работают в России

По подсчетам Киевской школы экономики, в настоящее время продолжают активную деятельность на территории России 1276 компаний. Еще 508 бизнесов сократили текущие операции и прекратили инвестиции, но еще не покинули российский рынок.

Полностью свернули деятельность в России 1197 компаний, и только 233 бизнеса полностью завершили выход с российского рынка.

Какие популярные бренды остались на российском рынке

Интересно, что по уровню доходов на первых местах среди "изменников" расположились преимущественно те компании, которые хорошо себя чувствуют в Украине. Прежде всего речь идет о Phillip Morris, Pepsi, Auchan, Metro, Danone, Mars.

Некоторым компаниям деньги россиян важнее репутации / Инфографика 24 канала

Украинцам следует тщательно выбирать бренд при покупке определенной продукции, чтобы не пополнять копилку компаний, которые платят налоги в России, а значит спонсируют убийства украинцев.

Эффективно работают санкции

Согласно выводам KSE, экономика оккупантов сократилась, ключевые отрасли промышленности и инноваций подорваны, многие банки и компании отрезаны от международных систем. Вместе с тем в некоторых сферах реальная ситуация несколько иная: влияние санкций не так значительно, а уровень импорта почти вернулся к довоенному показателю.

Ожидаемого спада экономики россиянам удалось избежать благодаря росту цен на энергоресурсы, торговлю которыми они продолжают производить. В частности экспорт нефти от санкций почти не пострадал.

Кроме того, России удается обходить санкции цивилизованного мира благодаря третьим странам и получать все необходимые товары. Механизма противодействия такому подходу Запад пока не предусмотрел.