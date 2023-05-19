Против них должны быть применены жесткие санкции не только от государства, но и каждого сознательного украинца. Такое мнение 24 Каналу выразил украинский предприниматель, основатель компании Unicorn Nest Денис Довгополый.
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"С ними у нас сейчас идет позиционная война. То есть, все негативные последствия, если они смогли получить – они уже получили", – прокомментировал Довгополый.
У компаний большие проблемы
У большинства компании ухудшилось финансовое состояние, но они продолжают работать на Россию. Есть компании, которые сокращают штат из-за кризиса более чем их коллеги по рынку. Также у них появились проблемы из-за обхода AML (Механизм противодействия поступлению незаконных денег в финансовую систему — 24 Канал).
Когда компании начинают нарушать законодательство, они становятся в один ряд с наркомафией и другими компаниями. Сейчас надеемся работать над этим,
– рассказал предприниматель.
Уже возбуждено несколько уголовных дел против таких компаний в Швейцарии, Люксембурге и Бельгии.
Пока нет никаких признаков о том, что оставшиеся работать в России компании собираются оттуда выходить. Однако из некоторых компаний инсайдеры сообщают, что России у них тяжело обстоят дела, потому что спрос на товары падает, финансовая ситуация людей не лучшая.
Кроме того, местные олигархи уже положили глаз на этот бизнес и начали двигаться в том направлении, чтобы вытеснить глобальные компании из их заводов или сетей.
Долгополый вспомнил, что в прошлом году из России массово выходили компании, рекорд был 147 компаний в неделю, сейчас этот показатель – одна компания выходит через неделю – месяц.
Предприниматель о компаниях, не вышедших с рынка России: смотреть видео
Бойкот против компаний
Сейчас для украинцев возникла дилемма, что делать с теми компаниями, которые работают на Россию, но продолжают функционировать и в Украине.
Бизнесмен подчеркнул, что около 30%, а по некоторым данным, 42% налогов сейчас идет на финансирование войны.
И здесь мы должны выбирать: останется ли у нас несколько тысяч людей без работы или погибнут несколько тысяч наших бойцов и несколько тысяч рядовых граждан. Есть компании, которые для меня абсолютно токсичны – это Raiffeisen Bank, OTPBank, Auchan, Danone, "Метро" – это крупные компании, уплачивающие большое количество налогов. Я за то, чтобы их притеснять,
– сказал Долгополый.
Он убежден, что не следует сотрудничать с этими компаниями и пользоваться их услугами.
Некоторые компании до сих пор продолжают работать на государство-террористку
- Известно, что из 1500 международных компаний, еще год назад работавших на российском рынке реально ушли до 9%. 40% компаний и не думали делать никаких заявлений или действий, чтобы выйти из России. Остальные компании заявили либо о выходе, либо ограничили свою деятельность на территории агрессора.
- Другие известные бренды, все еще работающие на рынке агрессорки, включают Lacoste, Leroy Merlin, Nestlé, Avon, Ahmad Tea, Mondelēz International (шоколад Milka, шоколад Toblerone, печенье Belvita).
- Как ускорить выход компании с рынка России читайте здесь.