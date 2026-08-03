Дрони атакують російський Wildberries: маркетплейс фіксує шалені збитки

У липні поточного року найбільший російський маркетплейс Wildberries втратив щонайменше 17% своїх складських площ. Причиною таких втрат стали безперервні атаки безпілотників.

Що відомо щодо збитків Wildberries

Збитки продавців платформи, за оцінками експертів, наближаються до 280 мільярдів рублів, про що пише російський Forbes.

Наразі часткові компенсації за товар, що зберігався на складах, отримують лише невеликі компанії. Чи будуть виплати великим селерам, на яких значною мірою тримається бізнес компанії Wildberries, поки невідомо.

Із середини липня логістичні об'єкти найбільшого російського маркетплейса Wildberries майже щодня зазнають атак безпілотників,

– йдеться у матеріалі.

Першими 18 липня були атаковані складські центри в Котовську (Тамбовська область) та Електросталі (Московська область).

Вже 20 липня евакуювали склад у Колединому (Московська область).

А 22 липня ударів зазнали комплекси у Краснодарі та Невинномиську (Ставропольський край).

Через два дні – 24 липня – були атаковані об'єкти в Санкт-Петербурзі та Ленінградській області, а також евакуйовано центр в окупованому Сімферополі.

Через добу – 25 липня – евакуація відбулася на складі в Єкатеринбурзі.

А 27 липня – у сортувальному центрі в Сарапулі (Удмуртія).

Через ще дві доби – 29 липня – атаковано склад у Рязані.

У четвер, 30 липня, були атаковані склади в Пензі та знову в Сарапулі.

У п'ятницю, 31 липня – у Волгограді та Зеленодольську (Татарстан).

А у неділю, 2 серпня, вже у Самарській області.

Станом на 2 серпня загальна площа атакованих складів Wildberries оцінюється у 1,21 – 1,47 мільйона квадратних метрів із яких пошкоджено 893 тисячі – 1,154 мільйона квадратних метрів, або 17,2 – 22,2% від публічно заявлених 5,2 мільйона квадратних метрів логістичної інфраструктури компанії RWB. Такі оцінки навів провідний аналітик дослідницького агентства Data Insight Сергій Семко.

Частина складів після повідомлень про атаки відновила роботу.

Засновниця Wildberries та генеральна директорка RWB Тетяна Кім 22 липня заявила, що складські об'єкти компанії застраховані. Водночас вона зазначила, що страхові поліси для великих промислових об'єктів не покривають ризики терористичних актів і атак безпілотників.

Нагадаємо, раніше росЗМІ писали, що кількість постраждалих складів становить майже 15,4% усіх складських площ маркетплейса.

Загальні збитки Wildberries сягнули близько 2,3 мільярда доларів. Загальний розмір може навіть перевищити чистий прибуток об'єднаної компанії Wildberries & Russ за 2025 рік. Він становив 175 мільярдів рублів.