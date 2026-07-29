Wildberries шукає нові склади після пошкодження логістичних центрів
Група RWB, яка керує маркетплейсом Wildberries, почала шукати додаткові складські приміщення в Казахстані після серії атак українських безпілотників на свої логістичні об'єкти в Росії. Про це повідомляє російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерела на ринку нерухомості.
Компанія зацікавлена в оренді близько 100 тисяч квадратних метрів складських площ і готова розглянути практично всі доступні об'єкти в країні.
У пресслужбі RWB не пов'язали пошук нових приміщень безпосередньо з атаками. Там заявили, що компанія продовжує плановий розвиток інфраструктури в країнах своєї присутності та здійснює перерозподіл товарів між складами.
Водночас Wildberries уже реалізує масштабні логістичні проєкти в Казахстані. У Алмати будується складський комплекс площею понад 100 тисяч квадратних метрів, а в Астані зводять ще один об'єкт площею 160 тисяч квадратних метрів, який планують відкрити наступного року.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Яких збитків зазнала компанія
Внаслідок атак було пошкоджено логістичні об'єкти Wildberries загальною площею близько 552 тисяч квадратних метрів. Це становить приблизно 10% усієї складської інфраструктури компанії, а вартість пошкодженого майна оцінюється приблизно у 60 мільярдів рублів.
Експерти зазначають, що швидко знайти відповідні складські площі в Казахстані буде непросто. Орендні ставки в країні вже майже зрівнялися з московськими, а зберігання товарів для російського ринку за межами Росії може суттєво збільшити транспортні витрати та подовжити терміни доставки.
Проблеми з логістикою вже вплинули на російський споживчий ринок. За даними "СберІндексу", протягом тижня з 20 до 26 липня загальні витрати росіян скоротилися на 3,9%, а обороти маркетплейсів знизилися на 10,6%. Аналітики пов'язують це насамперед із перебоями в роботі складської мережі Wildberries.
Експерти говорять, що українські удари по складах Wildberries у Росії можуть створити Кремлю нові серйозні проблеми. На думку аналітиків, Москва буде змушена перекидати додаткові сили ППО, а російські еліти зазнають фінансових втрат.