Wildberries шукає нові склади після пошкодження логістичних центрів

Група RWB, яка керує маркетплейсом Wildberries, почала шукати додаткові складські приміщення в Казахстані після серії атак українських безпілотників на свої логістичні об'єкти в Росії. Про це повідомляє російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерела на ринку нерухомості.

Компанія зацікавлена в оренді близько 100 тисяч квадратних метрів складських площ і готова розглянути практично всі доступні об'єкти в країні.

У пресслужбі RWB не пов'язали пошук нових приміщень безпосередньо з атаками. Там заявили, що компанія продовжує плановий розвиток інфраструктури в країнах своєї присутності та здійснює перерозподіл товарів між складами.

Водночас Wildberries уже реалізує масштабні логістичні проєкти в Казахстані. У Алмати будується складський комплекс площею понад 100 тисяч квадратних метрів, а в Астані зводять ще один об'єкт площею 160 тисяч квадратних метрів, який планують відкрити наступного року.

Яких збитків зазнала компанія

Внаслідок атак було пошкоджено логістичні об'єкти Wildberries загальною площею близько 552 тисяч квадратних метрів. Це становить приблизно 10% усієї складської інфраструктури компанії, а вартість пошкодженого майна оцінюється приблизно у 60 мільярдів рублів.

Експерти зазначають, що швидко знайти відповідні складські площі в Казахстані буде непросто. Орендні ставки в країні вже майже зрівнялися з московськими, а зберігання товарів для російського ринку за межами Росії може суттєво збільшити транспортні витрати та подовжити терміни доставки.

Проблеми з логістикою вже вплинули на російський споживчий ринок. За даними "СберІндексу", протягом тижня з 20 до 26 липня загальні витрати росіян скоротилися на 3,9%, а обороти маркетплейсів знизилися на 10,6%. Аналітики пов'язують це насамперед із перебоями в роботі складської мережі Wildberries.

Експерти говорять, що українські удари по складах Wildberries у Росії можуть створити Кремлю нові серйозні проблеми. На думку аналітиків, Москва буде змушена перекидати додаткові сили ППО, а російські еліти зазнають фінансових втрат.