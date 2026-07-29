Wildberries ищет новые склады после повреждения логистических центров

Группа RWB, управляющая маркетплейсом Wildberries, начала поиск дополнительных складских помещений в Казахстане после серии атак украинских беспилотников на свои логистические объекты в России. Об этом сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

Компания заинтересована в аренде около 100 тысяч квадратных метров складских площадей и готова рассмотреть практически все доступные объекты в стране.

В пресс-службе RWB не связали поиск новых помещений непосредственно с атаками. Там заявили, что компания продолжает плановое развитие инфраструктуры в странах своего присутствия и осуществляет перераспределение товаров между складами.

В то же время Wildberries уже реализует масштабные логистические проекты в Казахстане. В Алматы строится складской комплекс площадью более 100 тысяч квадратных метров, а в Астане возводится еще один объект площадью 160 тысяч квадратных метров, который планируется открыть в следующем году.

Какие убытки понесла компания

В результате атак были повреждены логистические объекты Wildberries общей площадью около 552 тысяч квадратных метров. Это составляет примерно 10% всей складской инфраструктуры компании, а стоимость поврежденного имущества оценивается примерно в 60 миллиардов рублей.

Эксперты отмечают, что быстро найти подходящие складские площади в Казахстане будет непросто. Арендные ставки в стране уже почти сравнялись с московскими, а хранение товаров для российского рынка за пределами России может существенно увеличить транспортные расходы и удлинить сроки доставки.

Проблемы с логистикой уже повлияли на российский потребительский рынок. По данным "СберИндекса", в течение недели с 20 по 26 июля общие расходы россиян сократились на 3,9%, а обороты маркетплейсов снизились на 10,6%. Аналитики связывают это прежде всего с перебоями в работе складской сети Wildberries.

Эксперты отмечают, что украинские удары по складам Wildberries в России могут создать Кремлю новые серьезные проблемы. По мнению аналитиков, Москва будет вынуждена перебросить дополнительные силы ПВО, а российские элиты понесут финансовые потери.