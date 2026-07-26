Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW .

Какие проблемы могут возникнуть у России после ударов по Wildberries?

Аналитики обратили внимание, что после атак на склады Wildberries в Московской области 17 – 19 июля российские источники сообщили о срочном строительстве новых стационарных позиций зенитных комплексов "Панцирь" по всему региону.

В ISW отмечают, что России все сложнее одновременно защищать линию фронта, военную логистику, оккупированный Крым и стратегические объекты в глубоком тылу. Из-за этого склады Wildberries и другие гражданские логистические центры также могут нуждаться в усиленном прикрытии средствами ПВО, что еще больше рассеет имеющиеся ресурсы.

Помимо военного эффекта удары могут повлиять и на повседневную жизнь россиян. Перебои в работе Wildberries, одного из самых крупных маркетплейсов страны, способны создать неудобства для жителей крупных городов, в частности Москвы и Санкт-Петербурга.

Аналитики также предполагают, что атаки могут нанести финансовый удар по представителям российской элиты. По информации ISW, к Wildberries могут быть причастны руководитель администрации президента России Антон Вайно и его первый заместитель Алексей Громов. По оценкам, по состоянию на 24 июля ущерб от последних украинских ударов по объектам Wildberries мог достигнуть около 170 миллиардов рублей (примерно 2,2 миллиарда долларов).

В ISW напомнили, что ранее Владимир Путин уже призвал российских олигархов финансировать войну против Украины. На фоне этого новые потери крупного бизнеса могут усилить финансовое давление на ближайшее оцепление российского президента.

Напомним, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что атаки Украины на российский маркетплейс связаны не только с военным значением объектов, но и со стремлением нанести экономический и политический удар по России. По его словам, через склады Wildberries проходит значительное количество товаров военного назначения, в том числе бронежилеты, униформа, комплектующие для дронов, тепловизоры и прицелы.

Кроме того, удары вызывают недовольство среди россиян и могут усилить давление на Кремль. Ступак также предположил, что при сохранении нынешних темпов атак компания может столкнуться с банкротством, ведь, по его оценке, около 10% ее мощностей уже выведены из строя.