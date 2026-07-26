Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Які проблеми можуть виникнути у Росії після ударів по Wildberries?

Аналітики звернули увагу, що після атак на склади Wildberries у Московській області 17 – 19 липня російські джерела повідомили про термінове будівництво нових стаціонарних позицій зенітних комплексів "Панцир" по всьому регіону.

В ISW зазначають, що Росії дедалі складніше одночасно захищати лінію фронту, військову логістику, окупований Крим і стратегічні об'єкти в глибокому тилу. Через це склади Wildberries та інші цивільні логістичні центри також можуть потребувати посиленого прикриття засобами ППО, що ще більше розпорошить наявні ресурси.

Крім військового ефекту, удари можуть вплинути й на повсякденне життя росіян. Перебої в роботі Wildberries, одного з найбільших маркетплейсів країни, здатні створити незручності для жителів великих міст, зокрема Москви та Санкт-Петербурга.

Аналітики також припускають, що атаки можуть завдати фінансового удару по представниках російської еліти. За інформацією ISW, до Wildberries можуть бути причетні керівник адміністрації президента Росії Антон Вайно та його перший заступник Олексій Громов. За оцінками, станом на 24 липня збитки від останніх українських ударів по об'єктах Wildberries могли сягнути близько 170 мільярдів рублів (приблизно 2,2 мільярда доларів).

В ISW нагадали, що раніше Володимир Путін уже закликав російських олігархів фінансувати війну проти України. На тлі цього нові втрати великого бізнесу можуть посилити фінансовий тиск на найближче оточення російського президента.

Нагадаємо, колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що атаки України на російський маркетплейс пов'язані не лише з військовим значенням об'єктів, а й із прагненням завдати економічного та політичного удару по Росії. За його словами, через склади Wildberries проходить значна кількість товарів військового призначення, зокрема бронежилети, уніформа, комплектуючі для дронів, тепловізори та приціли.

Крім того, удари викликають невдоволення серед росіян і можуть посилити тиск на Кремль. Ступак також припустив, що за збереження нинішніх темпів атак компанія може зіткнутися з банкрутством, адже, за його оцінкою, близько 10% її потужностей уже виведено з ладу.