Про це в етері 24 Каналу зазначив колишній співробітник СБУ Іван Ступак, підкресливши, що складно стверджувати, чи це був заздалегідь підготовлений план щодо Wildberries, чи раптове рішення додати компанію у перелік цілей для ураження.
Удари по складах Wildberries: чому СОУ обрали їх за ціль?
На думку ексспівробітника СБУ, ймовірно, що українських військових надихнув той факт, що минулого року сталася величезна сварка в російському істеблішменті за право, хто буде мати власність над цим величезним бізнесом під назвою Wildberries. Він нагадав події у Москві довкола цієї ситуації.
Пам'ятаєте корпоративний конфлікт? Тетяна Кім зі своїм колишнім чоловіком, з одного боку був Рамзан Кадиров, з іншого – Сулейман Керімов. Адміністрація президента Путіна втрутилася, і врешті-решт бізнес залишився в руках останнього. Але, як кажуть злі пліткарі, основним бенефіціаром є Антон Вайно – керівник АП. Людина, яка за впливом надзвичайно сильна,
– розповів Ступак.
Не менш важливим, як наголосив колишній співробітник СБУ, у виборі цілей для уражень стало те, які саме товари проходять через ці склади. З його слів, величезна кількість саме військових продається на цьому маркетплейсі: бронежилети, медичні пакети, уніформа, комплектуючі до дронів, коліматори, тепловізори, різноманітні приціли. Все те, що необхідно для війська. Ступак підкреслив, що стає чітко зрозуміло, що це військовий складник.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Крім того, такі удари мають і політично-економічну ціль: натиснути на Кремль через цивільних громадян. Після першої атаки, коли українські військові побачили, як багато було скиглення з боку росіян про те, що вони втратили чималі кошти й не розуміють, за що їм таке, це, на погляд Ступака, могло надихнути ЗСУ на подальші ураження.
Зрозуміли, що треба продовжувати, бо настільки російське суспільство було стурбовано цим, що не залишилося байдужих. Я припускаю: якщо не буде зовнішніх чинників у вигляді якихось політичних або військових моментів, якщо ЗСУ продовжать бити по Wildberries, то до кінця року компанію очікує банкрутство,
– прогнозує Ступак.
Станом на сьогодні, з його слів, орієнтовно 10% її потужностей виведено з ладу. Ексспівробіник СБУ пояснив, що це не НПЗ, які мають змогу відновлюються. Він навів приклад Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї, який підпадав під атаку 17 разів. Попри це продовжує відновлюватися і працювати.
А от після прильотів наших дронів по складах Wildberries вони відновлюватися більше не можуть, бо просто тануть, як пластмасові вироби. Вони розтікаються, і нічого не залишається,
– констатував Ступак.
Підсумовуючи, він розповів, що власники цього бізнесу намагаються зараз компенсувати збитки й планують отримати з російського бюджету декілька сотень мільярдів рублів (від 10 мільярдів євро) у якості компенсації.
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