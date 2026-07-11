Фото з наслідками атаки на НПЗ опублікував Telegram-канал Exilenova+.

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Який вигляд має Ільський НПЗ після атаки дронів?

На супутникових знімках можна помітити ураження резервуарів, технічних естакад та установки ЕЛОУ-АВТ-5.

Супутниковий знімок Ільського НПЗ 11 липня 2026 року / Фото Exilenova+

Модифікації серії АВТ-5 розраховані на переробку від 1,5 до 3 мільйонів тонн сирої нафти на рік.

Нагадаємо, що Ільський нафтопереробний завод – це один з найбільших приватних НПЗ Краснодарського краю. Він розташований у станиці Ільській Сєверського району, приблизно за 30 кілометрів від Краснодару.

Цей НПЗ забезпечує паливом внутрішній ринок, а також експортує його.

Проєктна потужність нафтопереробного заводу становить близько 6,6 мільйона тонн нафти на рік.

Він також є важливою ланкою у постачанні пального на тимчасово окуповані території України та для військових частин у Південному військовому окрузі Росії.

За даними Інституту вивчення війни, українські далекобійні удари по російських НПЗ спричинили серйозні проблеми з пальним у Росії. Виробництво бензину впало до 65% від звичного рівня споживання, а лише за червень скоротилося ще на 25%.

За даними аналітиків, через атаки були пошкоджені або зупинили роботу Нижньогородський, Омський і Саратовський нафтопереробні заводи.