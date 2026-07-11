Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Що відомо про нові ураження на ТОТ та в Росії?

Під удар потрапив загальновійськовий полігон "Кальміуське" поблизу тимчасово окупованого Докучаєвська на Донеччині. Також українські військові уразили пункти управління безпілотниками в районах Крисанового Бєлгородської області Росії та Першотравневого Запорізької області, а також райони зосередження особового складу окупантів у Горлівці та Карижі Курської області. Остаточні результати ударів ще уточнюються.

Крім цього, Сили оборони оприлюднили уточнені наслідки попередніх атак. Зокрема, збитки після удару по підприємству "Титан-Барикади" у Волгограді оцінюють приблизно у 105 мільйонів доларів.

Також підтверджено значні пошкодження Петербурзького нафтового термінала, НПЗ "Славнефть-ЯНОС", "ТАІФ-НК" та Ільського НПЗ, де були уражені резервуари, технологічні установки, трубопроводи й інше обладнання. На аеродромі "Борисоглебськ" після удару загорілися 28 цистерн з авіаційним паливом загальним об'ємом близько 1600 кубометрів.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України й надалі завдаватимуть системних ударів по військових і логістичних об'єктах країни-агресора, щоб послабити її можливості вести війну проти України.

Нагадаємо, у ніч на 11 липня Сили оборони України завдали удару по плавзасобах російських окупантів в Азовському морі. За даними Генштабу, уражено 21 танкер, а також 4 буксири, 2 суховантажі та земснаряд, які використовувалися для військової логістики та транспортування нафти в обхід санкцій. Ступінь пошкоджень ще уточнюється. Водночас російська влада заявила про атаку на чотири судна в Таганрозькій затоці, повідомивши про загибель одного матроса та незначні пошкодження суден.