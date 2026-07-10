Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

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Які російські об'єкти були під атакою?

Станом на момент публікації місцева влада Краснодарського краю ніяк не коментувала нічну атаку БпЛА та удар по Ільському нафтопереробному заводу.

Попри це, місцеві мешканці активно діляться кадрами пожежі на об'єкті в мережі.

Вночі дрони атакували Ільський НПЗ: дивіться відео

Варто зазначити, що Ільський НПЗ вже неодноразово потрапляв під удар БпЛА, через що він призупиняв роботу. Останнього разу підприємство зазнавало атаки буквально місяць тому.

Довідка. Ільський НПЗ – це один із ключових нафтопереробних заводів Південного федерального округу. Виробнича потужність НПЗ становить 6,6 мільйона тонн нафти на рік.

Також 10 липня гучно було в Таганрозі. Там внаслідок атаки БпЛА, яка тривала фактично усю ніч, спалахнув портовий термінал компанії "Курганнафтопродукт" (колишня "Югтранзитсервіс").

Над Таганрогом здіймається дим / Фото: Exilenova+

Згідно з відкритою інформацією, основна функція терміналу – розвантаження та навантаження нафтопродуктів на морські судна.

Тим часом керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко також повідомив про пожежу поблизу Таганрозького авіаційного коледжу імені В. М. Петлякова. Йдеться про навчальний заклад, який готує фахівців для авіаційної та машинобудівної галузей Ростовської області.

Пожежа в районі авіаійного коледжу: дивіться відео

Окрім цього, гучно було в місті Азов Ростовської області – там після атаки виникли кілька осередків пожеж. Зокрема, масштабне загоряння фіксується на нафтобазі.

Також під ударом був Азовський оптико-механічний завод, що спеціалізується на випуску оптико-електронних, радіолокаційних та високоточних систем і входить до складу російського оборонно-промислового комплексу.

Пожежа після атаки в Азові / Фото: Exilenova+

Нагадаємо, удари українських дронів по НПЗ Росії принесли війну в повсякденне життя росіян. За даними Financial Times, дефіцит пального безпосередньо зачепив вже близько 50 мільйонів росіян, або 35% населення країни.

Водночас аналітики вважають, що Москва має обмежені можливості для боротьби з паливною кризою через вразливість до дронів.