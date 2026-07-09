Які масштаби паливної кризи в Росії

Таких проблем з пальним, які спостерігаються нині, у Росії не було з останніх років існування Радянського Союзу, пише Financial Times.

У деяких регіонах росіянам вже доводиться чекати у чергах на АЗС по кілька днів, щоб заправити автомобіль.

Соціальні мережі переповнені відео з бійками між водіями, які змагаються за літри бензину, хай навіть лімітовані.

І така ситуація спостерігається не в одному, і навіть не в десяти регіонах Росії. Як підрахувало видання, спираючись на кількості автомобілістів у кожній області, дефіцит пального безпосередньо зачепив вже близько 50 мільйонів росіян, або 35% населення країни.

Криза реальна. Люди її відчувають. Однак поки що вона не призвела до масштабного економічного ефекту через вплив на перевезення товарів і доступність послуг,

– зазначає науковий співробітник Carnegie Russia Eurasia Center Сергій Вакуленко.

Чому влада не може впоратися з кризою

Водночас аналітики вважають, що Москва має обмежені можливості для боротьби з паливною кризою через вразливість до дронів.

Від травня, коли Україна значно посилила дронові атаки по російській нафтовій інфраструктурі, під удари вже потрапили 10 великих НПЗ. Зокрема, пошкоджень зазнав найбільший НПЗ в Омську, який забезпечує близько 7% усієї нафтопереробки Росії.

Тепер на одну ціль летить значно більше дронів, ніж раніше. Вони буквально пробивають оборону, наче середньовічний клин важкої кавалерії. Захист, який працював раніше, вже не витримує такого тиску. Це нова реальність,

– зізнався високопоставлений керівник російської енергетичної компанії.

А найбільша проблема в тому, що більшість НПЗ розташовані в центральній та західній частинах Росії, де проживає основна частина населення. І ці підприємства перебувають у зоні досяжності українських безпілотників.

Отож, Росії доводиться різними способами боротися з паливною кризою. Вона вже заборонила експорт дизелю, бензину, авіагасу, збільшила закупівлі бензину з-за кордону, дозволила продавати бензин гіршої якості. Однак першопричину дефіциту прибрати Кремль наразі не в змозі.