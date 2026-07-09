Каковы масштабы топливного кризиса в России

Таких проблем с топливом, которые наблюдаются сейчас, в России не было со времен последних лет существования Советского Союза, пишет Financial Times.

В некоторых регионах россиянам уже приходится ждать в очередях на АЗС по несколько дней, чтобы заправить автомобиль.

Социальные сети переполнены видео с драками между водителями, которые борются за литры бензина, пусть даже в ограниченном количестве.

И такая ситуация наблюдается не в одном и даже не в десяти регионах России. Как подсчитало издание, опираясь на количество автомобилистов в каждой области, дефицит топлива непосредственно затронул уже около 50 миллионов россиян, или 35% населения страны.

Кризис реальный. Люди его ощущают. Однако пока он не привел к масштабному экономическому эффекту из-за влияния на перевозку товаров и доступность услуг,

– отмечает научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Center Сергей Вакуленко.

Почему власти не могут справиться с кризисом

В то же время аналитики считают, что у Москвы ограниченные возможности для борьбы с топливным кризисом из-за уязвимости перед дронами.

С мая, когда Украина значительно усилила атаки дронов на российскую нефтяную инфраструктуру, под удары уже попали 10 крупных НПЗ. В частности, повреждения получил крупнейший НПЗ в Омске, который обеспечивает около 7% всей нефтепереработки России.

Теперь на одну цель летит значительно больше дронов, чем раньше. Они буквально пробивают оборону, словно средневековый клин тяжелой кавалерии. Защита, которая работала раньше, уже не выдерживает такого давления. Это новая реальность,

– признался высокопоставленный руководитель российской энергетической компании.

А самая большая проблема в том, что большинство НПЗ расположены в центральной и западной частях России, где проживает основная часть населения. И эти предприятия находятся в зоне досягаемости украинских беспилотников.

Поэтому России приходится различными способами бороться с топливным кризисом. Она уже запретила экспорт дизельного топлива, бензина, авиационного топлива, увеличила закупки бензина из-за рубежа, разрешила продавать бензин худшего качества. Однако устранить первопричину дефицита Кремль пока не в состоянии.