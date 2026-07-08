Об этом в среду, 8 июля, заявил вице-премьер России Александр Новак, сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

Читайте также Кризис не заканчивается: россияне пытаются замаскировать топливо, чтобы доставить его в Крым

Как российские власти реагируют на кризис?

Александр Новак пояснил, что "вынужденное сокращение объемов производства топлива" привело к изменению маршрутов доставки топлива конечным потребителям.

По его словам, ситуация на АЗС "вызывает беспокойство" у людей.

Для решения задач и стабилизации ситуации правительство продолжает предпринимать дополнительные шаги. Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок,

– сказал вице-премьер.

Отмечается, что первые поставки импортных нефтепродуктов должны поступить на российский рынок в течение июля.

Новак также сообщил, что правительство России перенесло часть ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах на более поздние сроки и задействовало дополнительные производственные мощности.

Ситуация с топливом частично стабилизировалась, но пока остается непростой,

– лаконично прокомментировал чиновник.

Напомним, топливный кризис в России набирает обороты на фоне украинских ударов по энергетической инфраструктуре.

По данным аналитической компании Rochan Consulting, только в мае было зафиксировано 16 успешных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы – это самый высокий показатель за один месяц. Всего с начала 2026 года российские НПЗ подверглись ударам не менее 194 раз, что в одиннадцать раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Особого внимания заслуживает ситуация на единственном московском нефтеперерабатывающем заводе: в течение июня предприятие неоднократно подвергалось ударам, что привело к масштабным пожарам и перебоям с поставками бензина в российскую столицу.