Российская топливная система несет все более значительные потери

Украинские удары на большие расстояния по российской энергетической инфраструктуре достигли рекордной интенсивности. Как сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников, американская разведка помогает Украине прокладывать маршруты для беспилотников и обходить российские системы противовоздушной обороны.

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По данным аналитической компании Rochan Consulting, только в мае было зафиксировано 16 успешных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы – это самый высокий показатель за один месяц. Всего с начала 2026 года российские НПЗ подверглись ударам не менее 194 раз, что в одиннадцать раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Последствия этой кампании уже стали ощутимыми для российской экономики. По оценке издания, атаки существенно усугубили самый масштабный топливный кризис в России за последнее десятилетие. Более чем в половине регионов страны уже действуют различные ограничения на продажу топлива, а водители вынуждены часами ждать в очередях на автозаправочных станциях.

Особенно показательной стала ситуация вокруг единственного московского нефтеперерабатывающего завода. В течение июня предприятие несколько раз подвергалось ударам, что приводило к масштабным пожарам и перебоям с поставками бензина в столицу России.

Удары влияют не только на топливо, но и на всю экономику

Аналитики отмечают, что нынешняя кампания выходит далеко за рамки точечных атак на нефтяную отрасль. Директор Rochan Consulting Конрад Музыка отметил, что Украина постепенно перешла к системному поражению энергетической, логистической, промышленной и экспортной инфраструктуры России.

По официальным российским данным, только за первые шесть месяцев 2026 года над территорией России и оккупированными украинскими регионами якобы было сбито более 63 тысяч украинских беспилотников. В то же время эксперты объясняют рост эффективности ударов не только поддержкой партнеров, но и значительным увеличением производства украинских дронов и совершенствованием планирования операций.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что систематический вывод из строя нефтеперерабатывающих мощностей создает для России долгосрочные экономические риски. Дефицит топлива повышает затраты бизнеса, затрудняет логистику, усиливает инфляционное давление и вынуждает власти тратить все больше ресурсов на поддержку внутреннего рынка, что постепенно ослабляет экономическую устойчивость страны.

Между тем Силы обороны отчитались о последствиях системных ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Из строя выведено почти 43 % проектной мощности отрасли противника.