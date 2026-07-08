Про це в середу, 8 липня, заявив віцепрем'єр Росії Олександр Новак, повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

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Як російська влада реагує на кризу?

Олександр Новак пояснив, що "вимушене скорочення обсягів виробництва палива" призвело до зміни маршрутів доставки палива до кінцевого споживачів.

За його словами, ситуація на АЗС "викликає занепокоєння" у людей.

Для вирішення завдань і стабілізації ситуації уряд продовжує робити додаткові кроки. Сьогодні запровадили заборону на експорт дизельного палива, і це дозволить збільшити постачання на внутрішній ринок,

– сказав віцепрем'єр.

Зазначається, що перші поставки імпортних нафтопродуктів мають надійти на російський ринок протягом липня.

Новак також повідомив, що уряд Росії переніс частину ремонтних робіт на нафтопереробних заводах на пізніші терміни та залучив додаткові виробничі потужності.

Ситуація з паливом частково стабілізована, але поки залишається непростою,

– лаконічно прокоментував посадовець.

Нагадаємо, паливна криза в Росії набирає обертів на тлі українських далекобійних ударів по енергетичній інфраструктурі.

За даними аналітичної компанії Rochan Consulting, лише у травні було зафіксовано 16 успішних атак на російські нафтопереробні заводи – це найвищий показник за один місяць. Загалом від початку 2026 року російські НПЗ були уражені щонайменше 194 рази, що в одинадцять разів перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Особливої уваги заслуговує ситуація на єдиному московському нафтопереробному заводі: упродовж червня підприємство неодноразово зазнавало ударів, що спричинило масштабні пожежі та перебої з постачанням бензину до російської столиці.