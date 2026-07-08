Що відбувається з паливною кризою у Росії

Російська армія наразі застосовує певні тактики для захисту пального та інших вантажів, про що пише російське медіа The Moscow Times.

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Наразі на захопленому росіянами півострові відбувається справжня паливна криза. Внаслідок ударів там діють жорсткі обмеження.

Майор Микола Колесник, командир 422-го окремого полку безпілотних систем, який воює на Запорізькому напрямку, розповів, що українські військові били по автоцистернах із водою. Але вони займалися, тому що всередині був бензин.

Також військові уражали вантажівки, які пофарбовані під молоковози, у яких перевозили дизельне пальне. Про це все йдеться у матеріалі Reuters.

За словами українських військових, тепер росіяни переміщують пальне невеликими колонами бензовозів, які супроводжують пікапи зі встановленими кулеметами. Вони використовують другорядні дороги, щоб уникати спостереження, а також перевозять військові вантажі цивільними автомобілями.

Наразі в Криму на автозаправних станціях заборонено продавати більше, ніж 20 літрів пального в одні руки. Про це нагадали у The Moscow Times.

Зокрема, в окупованому Севастополі бензину фактично немає у вільному продажу – його відпускають за QR-кодами.

Середня вартість бензину як на півострові загалом, так і в Севастополі становить близько 200 рублів за літр.

Таким чином, паливна криза нікуди не зникає. Зокрема, окупований Крим зіштовхується з купою проблем внаслідок українських атак – дефіцит бензину та дизель, обмеження електропостачання тощо.

Що ще відомо про проблеми з пальним у Росії та в окупації

У деяких регіонах Росії запроваджують нову схему відпуску бензину на автозаправках. Так ідеї росіяни вигадують на тлі паливної кризи.

На тлі дефіциту пального росіяни шукають методи "порятунок". Зокрема, вони активно шукають, як виготувати бензин вдома.