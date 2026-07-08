Яку нову схему вигадали в Росії

Щонайменше у трьох регіонах Росії запроваджують схему відпуску бензину на автозаправках за принципом "парний – непарний", повідомляють росЗМІ,

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Липецька область

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив, що влада схиляється до розподілу пального за "парним – непарним принципом". Відповідне питання розглянуть на засіданні оперативного штабу.

У парні дні бензин зможуть купувати автомобілі, цифрова частина державного номера яких починається на 0, 2, 4, 6 або 8. У непарні дні – на 1, 3, 5, 7 або 9,

– сказав Артамовнов.

Таке "ноу-хау" пояснюється гострою паливною кризою у регіоні. За оцінкою влади, щоденний дефіцит бензину в Липецькій області становить близько 500 тонн.

Роботу вже припинили більшість заправок мережі "Лукойл" та АЗС "Тебойл".

Нижньогородська область

У Нижньогородській області новий порядок заправки автомобілів набуде чинності з 9 липня.

Власники автівок зможуть придбати бензин на АЗС залежно від дати та першої цифри державного номерного знака.

У парні дні паливо продаватимуть автомобілям, номер яких починається з парної цифри, а в непарні – машинам з номерами, що починаються з непарної цифри.

Нові правила діятимуть на всіх мережевих автозаправних станціях Нижньогородської області. Виняток складуть тільки АЗС, розташовані уздовж автомагістралі М-12.

Окрім цих двох регіонів, схему "парний – непарний" вже тестують в Орловській області. Аналогічний порядок продажу бензину за номерами і днями місяця у регіоні запровадили ще 4 липня.

Тож поки влада у Москві заперечує дефіцит пального, регіони намагаються різними способами впоратися з кризою, запроваджуючи талони, QR-коди та обмежуючи відпуск бензину. Але поки Україна продовжує бити по російських НПЗ, це не дуже допомагає.

До слова, днями українські Сили оборони вразили найбільший російський нафтопереробний завод в Омській області Росії. Після цього в регіоні почалася паніка, а на АЗС утворилися кілометрові черги охочих до пального.