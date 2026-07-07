Що відбувається в Омській області Росії
Зазначається, що ажіотаж почався майже одразу після атаки — увечері 6 липня, про що пише російське ЗМІ The Moscow Times.
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Скупчення автомобілів з'явилися як у самому Омську, так і в районах області. В одному з місцевих Telegram-каналів зазначали, що росіяни масово скуповують бензин про запас через страх дефіциту. Але влада закликає не панікувати, запевняючи, що пального в регіоні достатньо.
Також черга з десятків автомобілів виникла на заправці "Газпромнафти", якій належить атакований Омський НПЗ. У вівторок, 7 липня жителі Омська написали в соцмережах, писали про відсутність деяких видів пального та великі черги на інших АЗС.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Дефіцит пального та черги також виникли в Одеському та Ісилькульському районах області. Один із жителів села Одеське написав, що, за чутками, у районі "дуже багато машин поїхали набирати бензин, паніка серед людей".
Водночас як пишуть російські медіа, мережа "Топлайн" припинила продаж бензину фізичним особам в Омську. На всіх 53 заправках пальне відпускають лише за паливними картками організацій.
Зазначається, що автомобілі "під'їжджають щохвилини", але заправитися не можуть,
– йдеться у матеріалі.
За словами працівниці АЗС, постачання пального у вівторок припинив уражений НПЗ, а коли вони відновляться – невідомо.
За даними журналістів, уранці за місцевим часом біля однієї з АЗС утворився затор у середньому з півтора десятка легкових автомобілів.
Таким чином, українські удари по НПЗ є вельми ефективними. До того ж вони активно поширюються по всім регіонам Росії.
Що відомо про ситуацію з пальним у Росії
Мешканцям російського Забайкалля вже почали пропонувати купувати бензин в Китаї. Таку "послугу" пропонують населенню на тлі паливної кризи.
А заводчики повідомили, що росіяни стали частіше купувати коней. І це все через дефіцит бензину та дизелю в країні.