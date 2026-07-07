Українські безпілотники подолали половину Росії

На всіх 53 заправках пальне продають лише за раніше оплаченими паливними картками організацій. При цьому у компанії не називають справжні причини обмежень та не говорять про те, скільки вони триватимуть. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Вочевидь, надалі ситуація буде лише погіршуватися, а атаки триватимуть. Російська влада і далі говоритиме, що все збили і проблем немає, але на черги біля АЗС в Росії це не вплине, а невдоволення всередині тільки зростатиме.

Окремо хотів би також звернути увагу і на відстань до західного Сибіру, яка тривалий час здавалася росіянам відносно безпечною, оскільки цей регіон розташований достатньо далеко від українського кордону. До китайського, наприклад, у два рази ближче.

Українські дрони пролетіли понад 2500 кілометрів вглиб території Росії – вони буквально подолали більше половини ворожої території, не були збиті і, ймовірно, навіть не були локаційно зафіксовані російськими засобами. А як інакше, коли вони всі зосереджені навколо Москви і путінського бункера?

Окрім цього, наслідки останньої атаки вже бачать і в сусідніх областях: у Новосибірському регіоні запровадили "режим підвищеної готовності" і встановили ліміт на 30 літрів бензину або 60 літрів дизелю в одні руки. У Ліпецькій області перестали працювати заправки мереж "Лукойл" і "Тебойл".

А що ж там у Криму? Адже Володимир Путін обіцяв, що пальне буде і все налагодиться?

До теми Від Москви до Сибіру: як українські дрони спричинили паливний колапс в "імперії зла"

Феномельнальний результат Сил безпілотних систем

Відповідь на це питання знає командувач Силами безпілотних систем Робер "Мадяр" Бровді. Він показав, як цієї ночі Сили оборони виявили одразу 8 російських танкерів тіньового флоту, один суховантаж та один паром в Азовському морі, які найімовірніше і мали б привезти на півострів пальне і необхідні припаси. Їхня вантажопідйомність – по 7 тисяч тонн кожен.

Усі танкери ідентифіковано, перебувають під міжнародними санкціями, довжиною по 140 метрів, 2006 – 2012 років побудови:

"Венера-3", "Санар-1", "Санар-17", "Климена", "Теті", "Алексей Саврасов", "Пенелопа", з'ясовується.

10 потоплених кораблів за один наліт безпілотників – феноменальний результат Сил безпілотних систем.

Після такої вогняної ночі у Севастополі не варто очікувати нових QR-кодів на паливо. Ба більше, тамтешній очільник окупаційної адміністрації Аксьонов вже навіть перестав говорити про "подолання паливної кризи", бо й сказати, мабуть, нічого. Останнє подібне повідомлення у його соцмережах з'явилося більше як тиждень тому, 30 червня.

QR-коди, до речі, з'явились також в Нижегородській області. Там в одні руки наливають по 40 літрів і хочуть ділити власників авто на "парні та непарні номери", щоб заправляти їх в різні дні – аналогів таких рішень у світі, мабуть, немає. Тож, впевнено можна сказати: російська "бензоколонка" тепер перетворилася просто на "колонку".