Українські безпілотники подолали половину Росії
На всіх 53 заправках пальне продають лише за раніше оплаченими паливними картками організацій. При цьому у компанії не називають справжні причини обмежень та не говорять про те, скільки вони триватимуть. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.
Вочевидь, надалі ситуація буде лише погіршуватися, а атаки триватимуть. Російська влада і далі говоритиме, що все збили і проблем немає, але на черги біля АЗС в Росії це не вплине, а невдоволення всередині тільки зростатиме.
Окремо хотів би також звернути увагу і на відстань до західного Сибіру, яка тривалий час здавалася росіянам відносно безпечною, оскільки цей регіон розташований достатньо далеко від українського кордону. До китайського, наприклад, у два рази ближче.
Українські дрони пролетіли понад 2500 кілометрів вглиб території Росії – вони буквально подолали більше половини ворожої території, не були збиті і, ймовірно, навіть не були локаційно зафіксовані російськими засобами. А як інакше, коли вони всі зосереджені навколо Москви і путінського бункера?Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Окрім цього, наслідки останньої атаки вже бачать і в сусідніх областях: у Новосибірському регіоні запровадили "режим підвищеної готовності" і встановили ліміт на 30 літрів бензину або 60 літрів дизелю в одні руки. У Ліпецькій області перестали працювати заправки мереж "Лукойл" і "Тебойл".
А що ж там у Криму? Адже Володимир Путін обіцяв, що пальне буде і все налагодиться?
До теми Від Москви до Сибіру: як українські дрони спричинили паливний колапс в "імперії зла"
Феномельнальний результат Сил безпілотних систем
Відповідь на це питання знає командувач Силами безпілотних систем Робер "Мадяр" Бровді. Він показав, як цієї ночі Сили оборони виявили одразу 8 російських танкерів тіньового флоту, один суховантаж та один паром в Азовському морі, які найімовірніше і мали б привезти на півострів пальне і необхідні припаси. Їхня вантажопідйомність – по 7 тисяч тонн кожен.
Усі танкери ідентифіковано, перебувають під міжнародними санкціями, довжиною по 140 метрів, 2006 – 2012 років побудови:
- "Венера-3",
- "Санар-1",
- "Санар-17",
- "Климена",
- "Теті",
- "Алексей Саврасов",
- "Пенелопа",
- з'ясовується.
10 потоплених кораблів за один наліт безпілотників – феноменальний результат Сил безпілотних систем.
Після такої вогняної ночі у Севастополі не варто очікувати нових QR-кодів на паливо. Ба більше, тамтешній очільник окупаційної адміністрації Аксьонов вже навіть перестав говорити про "подолання паливної кризи", бо й сказати, мабуть, нічого. Останнє подібне повідомлення у його соцмережах з'явилося більше як тиждень тому, 30 червня.
QR-коди, до речі, з'явились також в Нижегородській області. Там в одні руки наливають по 40 літрів і хочуть ділити власників авто на "парні та непарні номери", щоб заправляти їх в різні дні – аналогів таких рішень у світі, мабуть, немає. Тож, впевнено можна сказати: російська "бензоколонка" тепер перетворилася просто на "колонку".