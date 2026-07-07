Як росіяни хочуть отримати бензин

Кількість запитів в інтернеті на кшталт "Як зробити бензин власними руками" у червні зросла в Росії в три рази проти травня, пише The Moscow Times.

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За даними статистики, минулого місяця користувачі у Росії шукали спосіб виготовити власноруч пальне понад 17,1 тисячі разів. Це рекорд від початку повномасштабної війни в Україні.

Найчастіше рецепт "домашнього" бензину намагалися знайти великих міст та тимчасово окупованих українських територій:

Москви;

Санкт-Петербурга;

Краснодара;

та Севастополя і Сімферополя.

Окрім саморобного пального, користувачів також цікавив спосіб, як перетворити бензин марки А-92 на бензин А-95.

Дані Google Trends підтверджують нову тенденцію в Росії. За його інформацією, до 2026 року жителі держави-агресорки майже не цікавились способом зробити бензин.

Тоді як у період із 22 до 27 червня частота такого запиту сягнула максимальних 100 балів. Найчастіше подібне шукали жителі Забайкальського краю, Новгородської та Іркутської областей.

При цьому користувачів цікавило не лише те, як з нафти зробити бензин, але і як самим змайструвати паливну картку.

Чому росіяни шукають "домашній" бензин

На відчайдушні кроки росіян штовхає не лише дефіцит пального, а й ціни на заправках.

За даними російського Росстату, лише за тиждень в окупованому Севастополі бензин подорожчав приблизно на 30%, а на окремих незалежних АЗС у Росії ціни вперше перевищили 100 рублів за літр.

У регіонах із найбільшим дефіцитом вартість бензину вже зрівнялася або навіть перевищила ціни в окремих країнах Європи.

Через загострення паливної кризи на чорному ринку у Криму, наприклад, бензин вже перепродують по 160 рублів за літр, тоді як на офіційних АЗС до кризи ціни становили близько 70 – 80 рублів.

Тож Росія не лише не може справитися з дефіцитом пального, але офіційно намагається його применшити, що змушує водіїв шукати альтернативі, іноді такі абсурдні, як виготовлення бензину власноруч.

Тим часом житлі прикордонних регіонів уже їздять заправлятися до сусідніх країн, зокрема, у Китай та Казахстан.