Які наслідки ударів по АЗС

Про це повідомляють учасники паливного ринку, пише Delo.ua.

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Росіяни атакують різні мережі АЗС, особливо активно у прифронтових районах.

"Укрнафта"

Голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура розповів, що 2 – 3 липня Росія вдарила по трьох заправках компанії на Харківщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині.

Особливо болючим був удар по Миколаївщині. Там російський "Шахед" поцілив у навіс над паливною колонкою. У результаті загинувла людина, ще двоє були поранені. Окрім того, виникла пожежа, у якій згоріли автівки, будівля станції зруйнована.

На Харківщині удар "Шахеду" теж вщент зруйнував будівлю станції і знищив обладнання.

"БРСМ-Нафта"

За словами маркетинг-лиректора "БРСМ-Нафта" Олександра Мельничука, під удар потрапили заправні комлпекси у шести областях:

Запорізькій;

Дніпропетровській;

Сумській;

Херсонській;

Одеській;

та Миколаївській.

Загалом у мережі підрахували, що останнім часом постраждали щонайменше 8 заправок.

SOCAR

У SOCAR нещодавно ворог атакував АЗК на Миколаївщині, у який влучило одразу три російських дрона. Будівля була пошкоджена, зате працівники знаходилися на момент атаки в укритті, тому не постраждали.

Наразі мережа зробила укритття на своїх 20 об'єктах в Одесі, Миколаєві, Дніпрі, а також у шести областях. Звісно, це допоможе врятувати життя людей, але не обладнання.

Чи буде дефіцит пального через удари

Однак, попри значні пошкодження, мережі не очікують дефіциту пального в Україні. Вони перебудовують постачання та використовують альтернативи для забезпечення водіїв.

Зокрема, Олександр Мельничік упевнений, що Росії не вдасться залишити Україну без бензину через атаки на цивільні АЗС. Річ у тім, що мережі мають розгалужену логістику, аби постачати пальне населенню.

До того ж відпускати пальне можуть навіть безпосередньо з бензовозів, якщо обладнання АЗС розбите дронам.

Водночас учасники ринку закликають розвивати мобільні АЗС під час дії воєнного стану, особливо у прифронтових регіонах.

Отож, план Москви створити паливну кризу в Україні на зразок російської навряд чи спрацює, але інфраструктура автозаправних мереж та люди у небезпеці.

До слова, днями міністр економіки Олексій Соболев під час години запитань до уряду у Верховній Раді підтвердив, що в Україні наразі відсутній дефіцит пального, а ринок повністю забезпечений необхідними ресурсами.