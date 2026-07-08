Чому Китай відновлює експорт пального

Про це повідомили джерела на паливному ринку Китаю, пише Reuters.

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На відновлення звичного експорту пального Пекін наважився після досягнення тимчасової мирної угоди між США та Іраном, яка сприяла збільшенню експорту нафти з Близького Сходу.

Протягом останніх кількох місяців постачати бензин, дизельне та авіаційне паливо за кордон мали лише державні компанії Китаю. При цьому діяли чіткі вимоги, а продавці мали щомісяця погоджувати обсяги відвантажень.

Тепер китайські нафтопереробники планують швидко наростити виробництво і експортувати у липні близько 3 мільйонів тонн бензину, дизелю та авіагасу:

експорт бензину може зрости до понад 400 тисяч тонн проти запланованих раніше менш ніж 40 тисяч тонн;

проти запланованих раніше менш ніж постачання дизельного пального – до 600 – 700 тисяч тонн замість приблизно 200 тисяч тонн;

замість приблизно відвантаження авіаційного пального – до 1,9 мільйона тонн проти запланованих 1,5 мільйона тонн.

Як це рішення вплине на ціни

Оскільки Китай залишається одним із найбільших експортерів Азії, відновлення стабільних постачань сприятиме зниженню цін на пальне в регіоні.

Адже після початку війни США проти Ірану Пекін обмежив експорт, щоб забезпечити внутрішній ринок. Після цього бензин та дизель у сусідніх країнах, які залежать від китайських постачань, стрімко здорожчали.

Водночас поки невідомо, чи не повернуться обмеження на продаж пального у серпні.

Після мирної угоди Вашингтона та Тегерана ціни на нафту пішли вниз, а занепокоєння щодо постачань дещо вщухли. Але цього тижня Іран відновив атаки на танкери в Ормузі, що знову сколихнуло світові ринки.

Тож, вочевидь, подальша ситуація на паливному ринку залежатиме від розгортання подій на Близькому Сході.

Нагадаємо, на початку березня влада Китаю наказала негайно припинити відвантаження нафтопродуктів за кордон. Тоді НПЗ дали вказівку не укладати нові контракти на експорт бензину та дизелю та домовитися про скасування вже погоджених постачань.