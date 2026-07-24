Об этом в эфире 24 Канала отметил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, подчеркнув, что сложно сказать, был ли это заранее подготовленный план в отношении Wildberries или спонтанное решение добавить компанию в список целей для поражения.

Удары по складам Wildberries: почему СОУ выбрали их в качестве цели?

По мнению бывшего сотрудника СБУ, вероятно, украинских военных вдохновил тот факт, что в прошлом году в российском истеблишменте разразилась грандиозная ссора за право владения этим огромным бизнесом под названием Wildberries. Он напомнил о событиях в Москве, связанных с этой ситуацией.

Помните корпоративный конфликт? Татьяна Ким со своим бывшим мужем, с одной стороны был Рамзан Кадыров, с другой – Сулейман Керимов. Администрация президента Путина вмешалась, и в итоге бизнес остался в руках последнего. Но, как говорят злые сплетники, основным бенефициаром является Антон Вайно – руководитель АП. Человек, который чрезвычайно влиятелен,

– рассказал Ступак.

Не менее важным, как подчеркнул бывший сотрудник СБУ, при выборе целей для поражения стало то, какие именно товары проходят через эти склады. По его словам, на этом маркетплейсе продается огромное количество именно военных: бронежилеты, медицинские наборы, униформа, комплектующие для дронов, коллиматоры, тепловизоры, различные прицелы. Все то, что необходимо для войск. Ступак подчеркнул, что становится совершенно ясно: речь идет о военной составляющей.

Кроме того, такие удары преследуют и политико-экономическую цель: оказать давление на Кремль через гражданское население. После первой атаки, когда украинские военные увидели, как много было жалоб со стороны россиян о том, что они потеряли немалые средства и не понимают, за что им такое, это, по мнению Ступака, могло вдохновить ВСУ на дальнейшие удары.

Поняли, что нужно продолжать, потому что российское общество было настолько обеспокоено этим, что равнодушных не осталось. Я предполагаю: если не будет внешних факторов в виде каких-то политических или военных моментов, если ВСУ продолжат наносить удары по Wildberries, то к концу года компанию ждет банкротство,

– прогнозирует Ступак.

По его словам, на сегодняшний день ориентировочно 10% ее мощностей выведены из строя. Бывший сотрудник СБУ пояснил, что это не НПЗ, которые имеют возможность восстанавливаться. Он привел пример Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, который подвергался атакам 17 раз. Несмотря на это, он продолжает восстанавливаться и работать.

А вот после ударов наших дронов по складам Wildberries они восстанавливаться больше не могут, потому что просто тают, как пластиковые изделия. Они растекаются, и ничего не остается,

– констатировал Ступак.

Подводя итог, он рассказал, что владельцы этого бизнеса сейчас пытаются компенсировать убытки и планируют получить из российского бюджета несколько сотен миллиардов рублей (от 10 миллиардов евро) в качестве компенсации.

Полное интервью с Иваном Ступаком: смотрите в видео