Як бізнесу компенсувати збитки завдані російською агресією

У 2022 році Росія за офіційними підрахунками завдала українському бізнесу збитків на не менше ніж в 13 мільярдів доларів. 24 Канал поспілкувався з юристкою, аби дізнатись, як діяти підприємцям, щоб гарантовано отримати компенсацію.

Як відшкодувати збитки завдані Росією

Соломія Марчук під час розмови зауважила, що вкрай важливо оперативно та ґрунтовно підійти до питання збирання інформації для оцінки збитків.

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Соломія Марчук СЕО юридичної компанії Main Business Partner Це складний та тривалий процес, який може зайняти від декількох місяців до пів року. І чим швидше ви зберете всі докази, тим швидше ви отримаєте рішення суду, тим самим збільшивши свої шанси одним із перших отримати відшкодування завданих збитків за рахунок заморожених активів Росії.

Особливості справ щодо збитків завданих Росією

Відшкодуванню підлягають як прямі збитки (майно та активи: рухоме та нерухоме майно) так і непрямі (упущена вигода).

Юристка пояснює, що найбільша особливість справ стосовно відшкодування збитків бізнесу отриманих в наслідок агресії Росії це те, що бізнес має довести не лише їх факт, але й грошовий еквівалент. Це можна зробити за допомогою різних експертних досліджень, наприклад:

вибухотехнічні експертизи;

обстеження будівель (якщо були зруйновані об’єкти нерухомості);

акти огляду;

письмові документи складені самим підприємством;

витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань (про відкриття кримінального провадження);

довідки ДСНС (наприклад при пожежі).

В тому випадку, якщо майно довгий час знаходиться під окупацією та неможливо провести оцінку збитків, суди беруть до уваги практику Європейського суду з прав людини, а саме справу Лоізіду проти Туреччини. Тобто позивач може самостійно вказати суму завданих йому збитків, а суд має врахувати доводи позивача та призначити справедливу сатисфакцію,

– радить юристка.

Важливими документами для здійснення оцінки також є:

Перелік втраченого, пошкодженого чи знищеного майна (акт інвентаризації такого майна).

Балансова довідка, що це майно перебувало на балансі підприємства.

Правовстановлюючі документи на це майно (технічна документація на майно, технічні паспорти БТІ, паспорти на обладнання, на транспортні засоби тощо).

Доказова база що збитки завдані внаслідок військової агресії (протоколи поліції, ДСНС, довідка ТПП тощо).

Фотофіксація збитків (стан майна до та після пошкодження).

Для підтвердження упущеної вигоди – звітність за останні три роки та плани на майбутній період.

Покрокова інструкція як діяти

Соломія Марчук пропонує такий алгоритм дій для забезпечення можливості компенсації збитків внаслідок агресії Росією:

Повідомлення компетентні органи про правопорушення. Фіксація і збір доказів. Експертна оцінка прямих та непрямих збитків. Аналіз доказів та підготовка позову до суду. Подача позову до суду та повідомлення про це відповідача. Судовий розгляд та отримання рішення суду. Набрання рішенням законної сили та отримання виконавчих листів. Відкриття виконавчого провадження. Визнання рішення суду за кордоном. Підготовка документів та направлення рішення на виконання за кордоном. Відкриття виконавчого провадження за кордоном. Пошук активів Росії за кордоном. Примусове стягнення або продаж активів.

В питаннях визнання і виконання судових рішень України за кордоном діють ряд міжнародних угод, серед них: Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних і кримінальних справах 1993 року (багатостороння угода з країнами СНД); двосторонні договори про правову допомогу (з Польщею, Кіпром, Литвою, Туреччиною та інші); принцип взаємності (з Францією, Німеччиною, Швейцарією та інші).Такі країни як Литва, Польща та інші, визнали російський режим спонсором тероризму, що також допоможе виконанню судових рішень в цих країнах.