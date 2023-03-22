Как бизнесу компенсировать ущерб нанесенный агрессией Россией

В 2022 году Россия по официальным подсчетам нанесла украинскому бизнесу ущерб на не менее 13 миллиардов долларов. 24 Канал пообщался с юристом, чтобы узнать, как действовать предпринимателям, чтобы гарантированно получить компенсацию.

Как возместить ущерб нанесенный Россией

Соломия Марчук во время разговора отметила, что крайне важно оперативно и основательно подойти к вопросу сбора информации для оценки ущерба.

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Соломия Марчук СЕО юридической компании Main Business Partner Это сложный и длительный процесс, который может занять от нескольких месяцев до полугода. И чем быстрее вы соберете все доказательства, тем быстрее вы получите решение суда, тем самым увеличив свои шансы одним из первых получить возмещение нанесенного ущерба за счет замороженных активов России.

Особенности дел об ущербе нанесенном Россией

Возмещению подлежат как прямые убытки (имущество и активы: движимое и недвижимое имущество), так и косвенные (упущенная выгода).

Юрист объясняет, что наибольшая особенность дел относительно возмещения убытков бизнеса, полученных в результате агрессии России, это то, что бизнес должен доказать не только их факт, но и денежный эквивалент. Это можно сделать с помощью различных экспертных исследований, например:

взрывотехнические экспертизы;

обследование построек (если были разрушены объекты недвижимости);

акты осмотра;

письменные документы составлены самим предприятием;

выписки из Единого реестра досудебных расследований (об открытии уголовного производства);

справки ГСЧС (например при пожаре).

В том случае, если имущество долгое время находится под оккупацией и невозможно провести оценку ущерба, суды принимают во внимание практику Европейского суда по правам человека, а именно дело Лоизида против Турции. То есть истец может самостоятельно указать сумму нанесенного ему ущерба, а суд должен учесть доводы истца и назначить справедливую сатисфакцию,

– советует юрист.

Важными документами для оценки также являются:

Перечень утраченного, поврежденного или уничтоженного имущества (акт инвентаризации такого имущества).

Балансовая справка, что это имущество находилось на балансе компании.

Правоустанавливающие документы на это имущество (техническая документация на имущество, технические паспорта БТИ, паспорта на оборудование, транспортные средства и тому подобное).

Доказательная база ущерба нанесена в результате военной агрессии (протоколы полиции, ГСЧС, справка ТПП и тому подобное).

Фотофиксация ущерба (состояние имущества до и после повреждения).

Для подтверждения упущенной выгоды – отчетность за последние три года и планы на будущий период.

Пошаговая инструкция как действовать

Соломия Марчук предлагает такой алгоритм действий для обеспечения возможности компенсации ущерба вследствие агрессии Россией:

Сообщения компетентные органы о правонарушениях. Фиксация и сбор улик. Экспертная оценка прямого и косвенного ущерба. Анализ доказательств и подготовка иска в суд. Подача иска в суд и уведомление об этом ответчика. Судебное разбирательство и получение решения суда. Вступление в решение законной силы и получение исполнительных писем. Открытие исполнительного производства. Признание решения суда за границей. Подготовка документов и направление решения на исполнение за границей. Открытие исполнительного производства за границей. Поиск активов России за границей. Принудительное взыскание или продажа активов.

В вопросах признания и исполнения судебных решений Украины за границей действуют ряд международных соглашений, среди них: Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам 1993 года (многостороннее соглашение со странами СНГ); двусторонние договоры о правовой помощи (с Польшей, Кипром, Литвой, Турцией и другие); принцип взаимности (с Францией, Германией, Швейцарией и другие).Такие страны как Литва, Польша и другие признали российский режим спонсором терроризма, что также поможет исполнению судебных решений в этих странах.