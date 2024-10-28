Українські ветерани можуть отримати до 1 мільйона гривень на розвиток свого бізнесу

Ця грантова програма є частиною урядової ініціативи "Зроблено в Україні". Таким чином уряд прагне підтримати розвиток малого та середнього бізнесу.

Хто може отримати такий грант

Цей грант надається ветеранам та членам їх сімей. Замміністра економіки Тетяна Бережна розповіла, що, станом на зараз, є уже 1 150 переможців, які отримають таку допомогу від держави.

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Тетяна Бережна Заступниця міністра економіки України Завдяки фінансовій підтримці 70% з них зможуть масштабувати бізнес, збільшити обсяги виробництва, опанувати нові напрямки діяльності, 30% грантоотримувачів розпочнуть власну справу з нуля. Загалом держава інвестує через гранти у бізнес ветеранів та членів їхніх родин вже 540 мільйонів гривень.

Найбільш популярними напрямами для використання гранту є:

торгівля (як гуртова, так і роздрібна);

організація харчування;

тимчасове розміщення;

переробна промисловість.

Який розмір цього гранту

Розмір фінансової підтримки залежить від кількості робочих місць, які може створити підприємець. Ветеран має право отримати такий грант:

допомога до 250 тисяч гривень надається особам, що мають створити одне робоче місце;

надається особам, що мають створити одне робоче місце; до 500 тисяч гривень – 2 робочих місця;

– 2 робочих місця; до 1 мільйона гривень – 4 робочих місця.

Зверніть увагу! Аби отримати грант від 500 тисяч до 1 мільйону гривень, ветеран має бути ФОПом не менш як 3 роки.

Подружжя ветеранів може отримати менші гранти:

до 250 тисяч гривень можна отримати за умови створення принаймні одного робочого місця;

можна отримати за умови створення принаймні одного робочого місця; до 500 тисяч гривень – 2 робочих місць.

Зауважте! Ці гранти можливі лише в форматі співфінансування – 70% покриває держава, 30% – власні кошти заявника.