Білгород-Дністровський порт нарешті купили: чи змусила 13 спроба та лише 1 покупець знизити ціну

Фонду держмайна нарешті вдалося продати Білгород-Дністровський порт. Успішною виявилася аж 13 спроба приватизації.

Вдала приватизація

Фонд державного майна давно намагався продати єдиний майновий комплекс "Білгород-Дністровський морський торговельний порт". І 8 листопада це таки вдалося, ця спроба була вже 13-ою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Prozorro.Продажі.

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В аукціоні взяв участь лише один учасник – ТОВ "Топ-Оффер" Євгена Богуславського. Стартова ціна лота складала 88,99 мільйона гривень, компанія запропонувала 90 мільйонів, тож з ПДВ у бюджет надійде 108 мільйонів гривень.

Минулого року аукціон з приватизації Білгород-Дністровського порту зі ставкою у 264,12 мільйона гривень виграло ТОВ "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачова, але на етапі договору купівлі-продажу він відмовився купувати підприємство.

Що відомо про порт

Його спеціалізація – перевалка лісових вантажів, мінеральних добрив, залізорудних котунів, металопродукції та зернових вантажів. У статусі вказано, що основний вид діяльності – допоміжне обслуговування водного транспорту.

З 1 квітня 2022 року об'єкт використовували як логістичний центр для портів на Дунаї.